Verstappen blij dat coureurs helm onbeperkt mogen aanpassen

De FIA stoorde zich vijf jaar geleden aan het feit dat sommige coureurs aan de lopende band hun helm veranderden en stelde daarom de regel in dat er het hele seizoen met hetzelfde ontwerp gereden moest worden. Volgens de autosportbond kwam dit de herkenbaarheid van de coureur ten goede. Voor 2016 werd de regel iets versoepeld, waardoor de coureurs de laatste jaren een keer per seizoen een speciale helm mochten dragen. Veel coureurs vonden dit echter nog niet ver genoeg gaan en de FIA heeft onlangs gehoor gegeven aan de wens van de coureurs om vaker van helm te veranderen door de beperking volledig uit de regels te schrappen.

Verstappen reageert in het Australische Melbourne opgetogen op het feit dat de coureurs weer volledig over hun eigen helm gaan, maar voegt daaraantoe dat hij geen grif gebruik zal maken van de vrijheid om zo vaak als hij wil van ontwerp te veranderen. “Niet per se veel meer”, laat hij op een vraag van Motorsport.com weten. “Maar ik denk dat het wel gewoon fijn is om twee of drie keer per jaar je helm te kunnen veranderen in plaats van dat het maar één keer mag.”

Mogelijk komt Verstappen dit jaar met speciale helmen voor de Grands Prix van Nederland, Oostenrijk en België. “Ik ben niet iemand die nu elke wedstrijd zijn helm gaat aanpassen. Maar ik vind ook dat er geen limiet moet zijn. Als iemand voor elke race zijn helm wil aanpassen, dat moet diegene dat gewoon fijn kunnen doen”, meent Verstappen. “Ik heb er echter niet de tijd voor om de hele tijd mijn helm te zitten veranderen. Ik vind dat ook niet leuk om te doen. Maar als je bijvoorbeeld naar Zandvoort, Oostenrijk en Spa gaat, dan vind ik het wel fijn om een keer iets anders te hebben.”

Vorig jaar ging Daniil Kvyat nog de mist in met een speciale helm. De Rus wilde tijdens zijn thuisrace in Sochi met een ander ontwerp rijden, maar kreeg geen toestemming hiervoor omdat hij in Italië al met een ander design had geracet. Ook Kvyat is blij met de regelwijziging op dit vlak, al was hij met een iets ruimere beperking ook al tevreden geweest. “Om helemaal geen limiet te hebben, was voor mij nou ook weer niet nodig geweest. Ik wil het gewoon twee keer per jaar kunnen doen!”, reageert de AlphaTauri-rijder lachend op een vraag van Motorsport.com. “Ik ben eigenlijk geen groot fan van het elke race veranderen van je helm. Vorig jaar wilde ik het ook alleen maar in Italië en Rusland doen.”

Of zijn speciale helm voor de Russische Grand Prix dit jaar nog gedragen wordt tijdens een race? “Dat weet ik nog niet. Ik heb die helm al wel gebruikt tijdens de test in Abu Dhabi. Misschien dat ik dit seizoen wel met iets vergelijkbaars ga rijden. Ik heb er nog niet over nagedacht, als ik eerlijk ben."

Video: Verstappen en Albon racen op koelboxen