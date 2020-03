Ferrari: Logisch dat FIA niet alles over 2019-motor openbaar maakt

Men zou het door het coronavirus bijna vergeten, maar het gaat in Australië ook nog 'gewoon' over de sportieve aspecten. Zoals verwacht ging tijdens de mediadag veel aandacht uit naar de 'geheime' schikking tussen de FIA en Ferrari. Rivaliserende teams kijken met argwaan naar deze deal en overwegen - in het geval van Red Bull - nog altijd juridische vervolgstappen te ondernemen.

In Melbourne konden de Ferrari-prominenten daarover voor het eerst aan de tand worden gevoeld, nadat het persbericht in Barcelona op een zeer tactisch moment werd verzonden. "Maar voor zover ik weet, is alles opgelost", reageert Vettel terughoudend tijdens de persconferentie in Australië. "Voor mij is het heel simpel: ik vertrouw erop dat mijn team altijd binnen de reglementen handelt. Daarnaast vertrouwen wij, alle coureurs, dat de FIA als overkoepelend orgaan haar werk doet voor alle teams. Verder heb ik er niet veel over te zeggen. De auto's zijn tegenwoordig vrij complex. Dus als jullie meer specifieke vragen hebben, ben ik niet de aangewezen persoon om die te beantwoorden."

Teamgenoot Leclerc maakte zich er iets minder gemakkelijk vanaf dan de viervoudig wereldkampioen. De Monegask wilde wel ingaan op de kritiek van rivaliserende teams en reageerde op de vraag of hij de argwaan jegens Ferrari begrijpt. "Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant ook weer niet. In bepaald opzicht moeten ze er gewoon op vertrouwen dat de FIA haar werk goed doet. En het is volgens mij ook volslagen logisch dat ze geen verdere details [over de schikking] prijsgeven. Er zit namelijk veel werk van het team in alle motorische onderdelen. Als je dat op straat legt, dan is al het werk van het ons team publiekelijk. Dat valt in mijn ogen niet te rechtvaardigen."

Daarnaast zegt Leclerc volledig op zijn Italiaanse werkgever te vertrouwen. Signalen van illegale praktijken heeft hij vorig jaar dan ook niet ontvangen. "Ik vertrouw mijn team volledig en ik vertrouw de FIA ook in de zin dat zij ervoor te zorgen dat alles volgens de regels verloopt. Voor mij is deze zaak dus helemaal afgesloten, ik kijk liever naar de toekomst."

Of de andere teams daar ook zo over denken, valt echter nog te bezien. De gewenste antwoorden van de FIA en Ferrari zijn immers uitgebleven.

Video: Coronel ziet de Ferrari-schikking als het gelijk van Verstappen in Austin

Met medewerking van Adam Cooper en Jonathan Noble