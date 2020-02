Mugello stelt zich kandidaat voor plekje op F1-kalender

In 2020 prijken twee nieuwe namen op de F1-kalender: de Grand Prix van Nederland en de Vietnamese GP. Toch is de expansiedrift van Formule 1-eigenaar Liberty Media nog niet gestild. Men hoopt binnen afzienbare tijd nog een tweede race op Amerikaanse bodem te laten plaatsvinden. Ook onder meer Saudi-Arabië, Zuid-Afrika en Finland hebben hun interesse kenbaar gemaakt.

Als het aan Mugello ligt, komt er eerst nog een tweede race op Italiaanse bodem bij. Federico Ignesti, burgemeester van Scarperia en San Piero waar het circuit gelegen is, zei in gesprek met Radio Sportiva: “De circuiteigenaren investeren om in de komende jaren toe te kunnen treden tot de Formule 1-kalender. Op 1 maart dienen we een officiële aanmelding in. Het voorstel moet uiteraard goed in elkaar zitten. We bieden het aan in samenwerking met de burgemeester van Florence. Het zou niet alleen voor Mugello maar voor heel Italië geweldig zijn om twee Grands Prix te hebben.”

Mugello als vervanger van GP China

Net als Imola heeft Mugello al contact opgenomen met de Formule 1-organisatie over de vervanging van de Chinese GP. Die race is vanwege het coronavirus uitgesteld. Het Italiaanse circuit is naar eigen zeggen klaar om het F1-circus te ontvangen, zo stelt Ignesti: “Wij hebben, net zoals in eerdere jaren toen er problemen waren met Monza, voorgesteld om als vervanger te dienen. Ons circuit voldoet aan alle veiligheidseisen en is in staat om een dergelijk evenement te huisvesten. Mugello heeft nog nooit een officiële Grand Prix georganiseerd, enkel een testsessie. De coureurs waren destijds enthousiast. Mark Webber, toenmalig Red Bull-coureur, zei dat een rondje Mugello net zo leuk was als tien rondjes Abu Dhabi.”

De kans dat het daadwerkelijk zo ver komt lijkt zeer klein. De Formule 1 geeft er vooralsnog de voorkeur aan de Chinese GP later in het jaar plaats te laten vinden. Bovendien kampt Italië momenteel ook met een flinke uitbraak van het virus waardoor diverse evenementen zijn afgeblazen.

Onboard: Een rondje Mugello met een Ferrari 458