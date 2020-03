"Eerste drie GP's gaan vooralsnog door", bevestigt Brawn

Het F1-seizoen 2020 trapt volgens planning volgend weekend af met de Grand Prix van Australië. Het evenement, evenals de daaropvolgende races in Bahrein en Vietnam, staan door de uitbraak van het coronavirus op losse schroeven. De Formule 1-organisatie onderhoudt nauw contact met de lokale gezondheidsautoriteiten om de boel te monitoren en de hinder zo veel mogelijk te beperken.

“Het is momenteel uitdagend. We hebben allemaal te maken met de uitdagingen van het coronavirus”, zei Brawn tijdens een evenement van de nieuwe F1-partner 188Bet. “Het belangrijkste is om te proberen de sport zo veilig mogelijk te houden. We kunnen geen onnodige risico’s nemen maar we kunnen de boel ook niet volledig stilleggen. Als de hele economie stilgelegd wordt, dan zou dat een veel serieuzere impact hebben dan het coronavirus. Maar het virus is een serieuze bedreiging dus we moeten de noodzakelijke reacties ondernemen.”

De Formule 1 houdt de situatie nauwlettend in de gaten, waarbij geluisterd wordt naar de adviezen van diverse organen. “In elk land werken we samen met de lokale gezondheidsautoriteiten om te bepalen welke acties we moeten ondernemen”, aldus de sportief directeur. “Zo minimaliseren alle teams bijvoorbeeld het aantal personeelsleden dat moet reizen. We nemen elke mogelijke voorzorgsmaatregel en we volgen de adviezen van de autoriteiten op. Vooralsnog gaan de eerste drie races door. Deze situatie verandert echter met de dag. We moeten dus reageren en goed handelen.”

Logistieke uitdagingen

Diverse landen hebben verscherpte maatregelen getroffen. Zo mogen Italianen niet overal meer het land in en heeft Bahrein een speciale procedure opgestart voor F1-personeel. Brawn verwacht dat het Grand Prix-circus niet al te veel hinder zal ondervinden van het virus: “Er wordt nogal wat materieel verscheept. De reden dat we de Chinese Grand Prix uitstelden was omdat dat het materieel op het punt stond verscheept te worden. We moesten vermijden dat het op zee zou stranden. Daarom moesten we de beslissing nemen om de race uit te stellen. We beschikken echter over een geweldig team. Zij weten al heel lang hoe ze dit moeten doen. Ze weten hoe dit te benaderen. Iedereen reageert fantastisch om er zeker van te zijn dat we alle races kunnen laten plaatsvinden.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble