24 uur van Le Mans verplaatst naar september

In verband met het coronavirus is de 24 uur van Le Mans van 2020 uitgesteld. Er is al een nieuwe datum geprikt: de Franse autosportklassieker wordt op 19 en 20 september verreden.

Dit bericht zat er uiteraard al langere tijd aan te komen, aangezien eigenlijk alle sportwedstrijden van de komende maanden zijn afgelast of uitgesteld. Enkele dagen geleden werd bekend dat de 6 uur van Spa-Francorchamps eveneens een andere datum zou krijgen. Nu weet iedereen dat op 13 en 14 juni de openbare weg van het dorpje Arnage naar Mulsanne gewoon open blijft voor het normale verkeer.

De nieuwe datum is interessant, aangezien twee weken eerder het seizoen 2020-2021 van het FIA World Endurance Championship zou beginnen. “Het uitstellen van de race heeft zeker gevolgen voor het WEC en de European Le Mans Series,” zegt Pierre Fillon, president van de ACO. “Maar vooraleerst is het natuurlijk belangrijk dat niemand van ons enig risico loopt gedurende het evenement. De belangrijkste zorg van nu is de verspreiding van het virus stoppen. Onze gedachten gaan uit naar de medici die hier momenteel keihard aan werken.” Gérard Neveu, CEO van het WEC en de ELMS, voegt nog toe dat er binnen enkele dagen meer nieuws komt omtrent de nieuwe kalenders.

Afgelopen week bevestigde de organisatie dat de wedstrijd dit jaar zeker verreden zou worden, nadat bezorgde fans al vragen hadden gesteld. De grootste angst van veel fans en teams lijkt dus vooralsnog geen realiteit te worden, al zal iedereen wel nog een tijd moeten wachten om Toyota te zien jagen naar een derde opeenvolgende overwinning, en een fantastische strijd in de LMP2 en de GTE’s.

Hoogtepunten 24 uur van Le Mans 2019