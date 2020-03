WSBK verplaatst races in Spanje en Frankrijk

De openingswedstrijd van het WK Superbikes ging begin deze maand wel door, maar kort daarna ging er wel een kruis door de Qatarese ronde van het kampioenschap. Dit heeft alles te maken met het coronavirus en de verschillende restricties voor Italiaanse reizigers. Dat land zit tot tenminste 3 april volledig op slot.

Aangezien de Italiaanse invloed in de WSBK-paddock aanzienlijk is, kon organisator Dorna weinig anders dan de resterende raceweekenden in maart ook verzetten. De Spaanse ronde zou gehouden worden van 27 tot 19 maart, maar wordt nu de laatste ronde van het kampioenschap op 23, 24 en 25 oktober.

Als gevolg daarvan is ook geschoven met de Franse ronde. Deze wordt een week later gehouden dan aanvankelijk gepland en staat nu voor het weekend van 2 tot 4 oktober op de planning. Zo vallen de races in Magny-Cours niet meer samen met de verplaatste MotoGP Grand Prix van Aragon.

De eerstvolgende afspraak voor het WK Superbikes staat nu gepland voor 19 april als het circus neerstrijkt op het TT Circuit van Assen. Dat raceweekend zou in eerste instantie gelijktijdig met de MotoGP-races in Argentinië gehouden worden, maar Dorna maakte woensdagmiddag bekend dat ook die Grand Prix uitgesteld is.

Als de WSBK-races doorgaan, zijn ze te zien op Motorsport.tv