MotoGP stelt ook Argentijnse GP uit naar november

Dankzij de steeds groter wordende zorgen rond het coronavirus heeft de MotoGP al races in Qatar, Thailand en de Verenigde Staten moeten annuleren. Nadat de MXGP-wedstrijd in Argentinië dinsdag al geschrapt werd, moet nu de MotoGP er ook aan geloven. De wedstrijd die op 19 april gehouden zou worden, is verplaatst naar november. De race op Termas de Rio Hondo is nu verplaatst naar het weekend van 20, 21 en 22 november en wordt een week na de Amerikaanse GP verreden.

Daarmee is de Grand Prix van Valencia opnieuw verschoven, deze race wordt nu gehouden in het laatste weekend van november. Deze wijziging zal niet met gejuich ontvangen worden in de paddock aangezien er in de voorbije jaren al kritiek was op het late tijdstip van de Valencia GP. Er is door de verschillende verplaatsingen bovendien een bijzonder drukke reeks aan het eind van het seizoen ontstaan.

Vanwege de veranderingen staat de geplande opening van het MotoGP-seizoen nu op de rol voor 1, 2 en 3 mei. Dan wordt op het Circuito de Jerez-Angel Nieto de Grand Prix van Spanje verreden.

Herziene MotoGP-kalender 2020: