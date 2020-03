MotoGP stelt ook Grand Prix van Amerika uit vanwege coronavirus

Nog meer slecht nieuws voor de MotoGP-fans: ook de Grand Prix van Amerika is uitgesteld. Eerder werd de seizoensopener in Qatar al geschrapt en de race in Thailand tot nader orde uitgesteld vanwege het coronavirus.

“Vanwege de uitbraak van het coronavirus is de Grand Prix van Amerika uitgesteld”, meldde de FIM in een kort statement over de race die op 5 april gepland stond. “De FIM, IRTA en Dorna Sports moeten met spijt deze mededeling doen. Het evenement is uitgesteld tot een later moment in het seizoen en zal nu plaatsvinden van 13 tot 15 november.”

Door deze verschuiving wordt de seizoensfinale in Valencia verreden in het weekend van 22 november. Het seizoen begint daardoor - vooralsnog - op 19 april in Argentinië.

Herziene MotoGP-kalender 2020: