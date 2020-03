Officieel: GP’s van Nederland, Spanje en Monaco uitgesteld

Het hing al even in de lucht, maar de Formule 1 heeft vanwege het coronavirus besloten om de races in Nederland, Spanje en Monaco, die allen gepland stonden voor de maand mei, op te schorten. "Gekeken naar hoe COVID-19 zich wereldwijd blijft verspreiden en na voortdurend in gesprek te zijn geweest met de drie promotors is vandaag bevestigd dat de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix, de Formula 1 Gran Premio de España en de Formula 1 Grand Prix De Monaco worden uitgesteld", valt in een statement te lezen. "De Formule 1, de FIA en de drie promotors hebben deze beslissing genomen om de gezondheid en veiligheid van het reizende personeel, de deelnemers aan het kampioenschap en de fans, zaken die onze voornaamste zorg hebben, te waarborgen."

Het is nog niet bekend wanneer de eerste Nederlandse Grand Prix sinds 1985 en de andere uitgestelde races wél zullen plaatsvinden. "De Formule 1 en de FIA blijven nauw samenwerken met de drie promotors en lokale autoriteiten om de situatie te monitoren en nemen de tijd om te kijken naar potentiële alternatieve data voor deze Grands Prix later in het jaar, als de situatie is verbeterd", vervolgt de verklaring. "De Formule 1 en de FIA verwachten zodra het veilig is na mei aan het kampioenschap 2020 te kunnen beginnen en zullen de situatie rond COVID-19 nauwlettend in de gaten blijven houden." De organisatie van de Dutch Grand Prix deelde eerder mee dat in geval van uitstel alle tickets geldig blijven.

De Formule 1 zette eerder deze week al een streep door de wedstrijden in Bahrein en Vietnam, nadat op het allerlaatste moment de Grand Prix van Australië werd geannuleerd. Zoals nu staat begint het seizoen 2020 op 7 juni met de Grand Prix van Azerbeidzjan. Het is echter niet uitgesloten dat de Formule 1 met een totaal herziene kalender komt, om nog zoveel mogelijk races te kunnen laten plaatsvinden.

Woensdag maakte de FIA al bekend dat de zomerstop in de Formule 1 naar voren is gehaald en verlengd. In plaats van dat de teams hun fabrieken in augustus veertien dagen op slot gooien, dienen zij nu 21 dagen lang dicht te gaan in de periode maart-april. Deze maatregel heeft twee belangrijke consequenties. Enerzijds zijn teams die als gevolg van de pandemie de deuren noodgedwongen moeten sluiten, nu minder in het nadeel ten opzichte van de teams die ongestoord door kunnen werken aan de ontwikkeling van de auto. Anderzijds verschaft het schrappen van de verplichte break in augustus de Formule 1 de mogelijkheid om in de zomermaand nog enkele races te organiseren.

Onboardronde met Verstappen over Circuit Zandvoort: