Dutch GP in overleg met F1 en FIA over uitstel F1-seizoen

De Grand Prix op het duinencircuit van Zandvoort stond in de initiële planning nog geposteerd op 3 mei. Maar die datum lijkt problematisch geworden, zeker na de recente aankondiging van de Formule 1 en FIA. Daarin liet de koningsklasse weten de races in Bahrein en Vietnam voorlopig te schrappen en het nieuwe seizoen pas eind mei te willen beginnen. In dat geval zou de GP van Monaco de eerste krachtmeting worden en gaan de races in Zandvoort en Barcelona in ieder geval niet op de geplande datum door.

“Op basis van de berichtgeving van Formula One Management en FIA zijn wij met hen in gezamenlijk overleg over de mogelijke consequenties voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix”, laat de organisatie middels een statement weten. “Deze zijn nog niet volledig bekend, maar bij mogelijk uitstel blijven alle tickets geldig. Zodra er meer nieuws bekend is, zullen wij dit met alle betrokken partijen delen.”

Toegangskaarten blijven dus geldig, ongeacht de nieuwe datum. Die datum moet naar verluidt in de zomermaanden worden gezocht. Zo overweegt de Formule 1 de zomerstop te schrappen, om zo enkele uitgestelde races in te kunnen halen. F1-teams hebben daar donderdagnacht over gesproken met sportief directeur van de Formule 1 Ross Brawn. Een race in het najaar lijkt op voorhand iets onwaarschijnlijker, aangezien men vanaf eind september weer te maken krijgt met fly-aways. Door deze overzeese races zit er dan minder ruimte in het schema

