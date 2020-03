Nieuwe maatregelen treffen Italiaanse teams in F1 en MotoGP

Italië is tot nu toe het zwaarst getroffen land van Europa (233 doden en 5.883 besmettingen) en de overheid kondigde maatregelen aan om verdere verspreiding tegen te gaan. Zo worden bepaalde regio’s in het noorden van Italië min of meer van de buitenwereld afgesloten. Het gaat hierbij ook om Modena, waar Ferrari gevestigd is. Dit geldt ook voor Milaan, van waaruit Pirelli opereert en Lombardije waar het Yamaha MotoGP-team gevestigd is. Ook de provincie Pesaro e Urbino gaat op de slot, dat is de regio waar negenvoudig MotoGP-wereldkampioen Valentino Rossi zijn thuisbasis heeft.

De regio Bologna blijft daarentegen vrij van de maatregelen. Ducati en haar rijders Andrea Dovizioso en Danilo Petrucci hebben daardoor vooralsnog geen last van de maatregelen. Dat geldt ook voor het AlphaTauri F1-team, dat gevestigd is in Faenza. Er is gesuggereerd dat er uitzonderingen gemaakt worden voor mensen met serieuze arbeidsverplichtingen, maar er is nog geen indicatie dat ook teampersoneel en rijders van Formule 1- en MotoGP-teams daarbij horen.

De MotoGP heeft reeds de eerste twee races uit het wedstrijdprogramma gehaald. Promotor Dorna heeft wel een nieuwe kalender gepubliceerd waar de Grand Prix van Amerika (5 april) nu als seizoensopener aangemerkt is. De burgemeester van Austin heeft echter de lokale noodtoestand uitgeroepen. Tech 3 MotoGP-teambaas en IRTA-president Hervé Poncharal heeft zaterdag aan Eurosport Nederland laten weten dat er in de loop van komende week een beslissing komt over het al dan niet doorgaan van de Amerikaanse GP.

Het Formule 1-seizoen moet aankomend weekend in Australië beginnen. Het land heeft reeds aangekondigd dat reizigers uit Italië extra controles aan de grens kunnen verwachten. Tot nu toe heeft men echter geen inreisverbod ingesteld. Het is onduidelijk of de ontwikkelingen van zaterdag iets aan de situatie veranderd heeft. Motorsport.com heeft vernomen dat Ferrari de situatie in Italië nauwlettend in de gaten houdt. Het meeste personeel van de Scuderia is inmiddels vertrokken naar Melbourne. Daarmee lijkt het steeds waarschijnlijker dat de openingsrace van de Formule 1 door kan gaan, hoewel er vanzelfsprekend nog veel onduidelijkheid is over de verdere ontwikkeling van de situatie.

Sportief directeur Ross Brawn van de Formule 1 heeft gezegd dat de race in Australië niet door kan gaan als een van de teams Australië niet zou bereiken. De MotoGP heeft ook een dergelijk standpunt als een rijder of team niet af kan reizen naar een van de races.

Met medewerking van Jonathan Noble