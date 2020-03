DTM zet streep door pre-season test in Hockenheim

Aanvankelijk zou de DTM-test plaatsvinden op het circuit van Monza, maar door de zorgwekkende situatie in Italië en de totale lockdown van deze maand was de organisatie al genoodzaakt de test terug naar het vertrouwde Hockenheim te verplaatsen. Donderdag kondigde promotor ITR aan dat de test afgesloten zou worden voor publiek en media, maar nu is men alsnog een stap verder gegaan. ITR maakte vrijdagavond bekend dat het met ‘volledige steun’ van de belangrijkste fabrikanten Audi en BMW besloten heeft om de test nu volledig te annuleren.

In een verklaring liet ITR weten: “De gezondheid en veiligheid van alle mensen die bij deze operatie betrokken zijn hebben onze hoogste prioriteit. De algemene situatie rond het coronavirus, in combinatie met de maatregelen die de Duitse overheid bekendgemaakt heeft, als ook de betrokken partijen, hebben we besloten de test te annuleren. Natuurlijk zijn we teleurgesteld dat de DTM dergelijke maatregelen moet nemen, maar dit gaat natuurlijk om het grotere plaatje. Met betrekking tot de start van het seizoen zijn we in gesprek met onze partners, fabrikanten en de lokale organisaties.”

De geplande opening van het DTM-seizoen staat in het weekend van 24 tot 26 april op Circuit Zolder. Dat circuit maakte vrijdag als gevolg van beslissingen van de Belgische overheid bekend dat het circuit tot begin april gesloten is.