Australische GP zonder publiek is geen optie

Zondag werd duidelijk dat er vanwege de uitbraak van het coronavirus op 22 maart geen toeschouwers aanwezig zullen zijn bij de Grand Prix van Bahrein. Westacott reageerde op de Australische radiozender SEN op de vraag of dit ook een scenario voor Melbourne zou kunnen zijn. Het heldere antwoord was: “Geen enkele kans. Als je kijkt naar de 86.000 [bezoekers van de finale van de Women’s T20 World Cup in Melbourne] gisteravond… We moeten verstandig blijven en met gepaste voorzorgsmaatregelen doorgaan met ons leven.”

Zie ook: Coronavirus

De Australische overheid voerde onlangs strengere controles in voor reizigers uit risicogebieden, waaronder Italië. Toch verwacht Westacott de komende dagen geen problemen voor de Italiaanse teams AlphaTauri en Ferrari: “De auto’s van AlphaTauri en Ferrari zijn al hier en op weg naar het circuit dus dat ziet er goed uit. En het personeel zit in vliegtuigen en zijn onderweg. We verwachten ze binnen een dag."