Poncharal verwacht komende week beslissing over Amerikaanse GP

Na het annuleren van de Qatarese en Thaise Grand Prix is de Grand Prix van Amerika op papier de eerste ronde van het wereldkampioenschap MotoGP. Maar ook die race staat nu op losse schroeven nadat de burgemeester van Austin de lokale noodtoestand uitgeroepen heeft. Dat heeft als consequentie dat het doorgaan van de grote evenementen geëvalueerd wordt.

Zaterdagochtend heeft Poncharal, die zijn functie als teambaas combineert met het presidentschap van IRTA, overleg gehad met Dorna-baas Carmelo Ezpeleta, FIM-president Jorge Viegas en enkele andere kopstukken: “We hebben vanochtend een meeting gehad van de Grand Prix Commissie”, zei Poncharal in gesprek met Eurosport Nederland en lachend vervolgde: “Carmelo was behoorlijk positief, we zullen het coronavirus niet in de paddock toelaten. Op dit moment hebben we mooie races van Moto3 en Moto2 hier in Qatar, maar we missen de MotoGP. We krijgen eerder uitsluitsel over Amerika dan dat we van de annulering van Qatar wisten. Er komt tegen het einde van volgende week een beslissing of het doorgaat. Tot nu toe gaat het door.”

En dus kan de focus stilaan verlegd worden naar Argentinië. “Niets wijst erop dat we het kampioenschap niet kunnen laten beginnen in Termas”, vervolgde Poncharal, die een slag om de arm houdt. “De situatie verandert iedere dag. Het is zinloos om nu een uitspraak te doen of een voorspelling te doen.”