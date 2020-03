Beademingsapparaat Mercedes goedgekeurd voor gebruik in Engeland

Door de uitbraak van het coronavirus ligt de mondiale autosport zo goed als stil. Dat geldt ook voor de Formule 1, waar de teams hun fabrieken verplicht voor drie weken moeten sluiten. De zeven in Groot-Brittannië gevestigde teams hebben vervolgens de krachten gebundeld om met ‘Project Pitlane’ medische apparatuur te ontwikkelen. Samen met mechanische engineers van University College London heeft Mercedes-AMG High Performance Powertrains – de motordivisie van het F1-team – geholpen met de ontwikkeling van een beademingsapparaat.

Het gaat om de Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)-machine, die ontworpen is om corona-patiënten van de intensive care te houden. De machine wordt al uitgebreid gebruikt in Italië en China en volgens de University College London zorgde CPAP ervoor dat vijftig procent van de patiënten uiteindelijk niet aangesloten hoefden te worden op de veel meer ingrijpende mechanische beademing.

Snelle uitrol CPAP-machines in Groot-Brittannië

Groot-Brittannië kampt momenteel met een tekort aan CPAP-machines en daarom werkten de engineers dag en nacht aan het project op de campus van UCL. Binnen honderd uur na de eerste meeting op woensdag 18 maart werd de eerste machine al geproduceerd en inmiddels heeft het apparaat goedkeuring gekregen van de MHRA, de Britse instantie die de veiligheid van medicijnen en medische producten waarborgt. In eerste instantie worden honderd apparaten in het ziekenhuis van University College gebruikt voor klinische proeven, voordat er een snelle uitrol komt naar ziekenhuizen in het hele land.

“De Formule 1-community heeft een indrukwekkend antwoord gegeven op de roep om steun, waarvoor ze samenkomen in ‘Project PItlane’ om de nationale behoefte van dit moment met een aantal verschillende projecten te ondersteunen”, verklaart Mercedes HPP-baas Andy Cowell. “We hebben onze bronnen met trots ingezet voor de UCL om het CPAP-project zo snel mogelijk en naar de hoogste standaarden af te leveren.”

Ontwikkelingsproces kan normaal 'jaren duren'

Professor Tim Baker van UCL Mechanical Engineering ging de diepte in over het proces achter de ontwikkeling van de machine. “Nadat we de opdracht kregen, hebben we alle uren van de dag gewerkt om een apparaat zonder patenten uit elkaar te halen en te analyseren. Met computersimulaties hebben we het apparaat verder verbeterd om een state-of-the-art-versie te maken die geschikt is voor massaproductie.” Volgens Baker lukte het om een proces dat normaal gesproken ‘jaren’ kan duren terug te brengen naar ‘enkele dagen’.

De Britse overheid heeft een bestelling van 10.000 beademingsapparaten gedaan bij een consortium dat onder andere bestaat uit de zeven Britse F1-teams, vliegtuigbouwer Airbus, BAE Systems en Ford. Overheidsvertegenwoordigers voorspelden dat ze 30.000 ventilatoren nodig hebben, maar momenteel zijn er slechts 8.000 in gebruik. Nog eens 8.000 machines zijn besteld bij internationale leveranciers. Dick Elsy, het hoofd van het consortium, zei: “Dit consortium brengt een aantal van de meest innovatieve bedrijven ter wereld samen. Ik heb er vertrouwen in dat dit consortium de skills en tools heeft om het verschil te maken en levens te redden.”

Met medewerking van Luke Smith