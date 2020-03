Renault sluit fabrieken in Viry-Châtillon en Enstone

Renault was een van de teams die vorige week direct McLaren steunden in het besluit om niet deel te nemen aan de Grand Prix van Australië. Eenmaal terug in Engeland en Frankrijk is direct besloten om het reizende team veertien dagen lang niet toe te laten in de fabrieken en werden “passende maatregelen genomen” om “de gezondheid van ons personeel en hun families” te beschermen.

Probleem bij de uitvoering van die maatregelen is het feit dat Renault dus personeel heeft in Frankrijk en Engeland, twee landen met een verschillende aanpak van de strijd tegen het coronavirus: “Onze beslissingen moeten aansluiten bij de adviezen van de Franse en Engelse overheid en die van Renault Group en de Formule 1-autoriteiten.”

Het voltallige personeel in Viry-Châtillon werkt sinds afgelopen maandag al thuis en vanaf vrijdag 20 maart tot en met zondag 5 april gaat die faciliteit helemaal op slot, in lijn met de richtlijnen van de Franse overheid. In Viry worden de krachtbronnen geproduceerd en daar hoeft men zich niet aan de drie weken zomerstop van de Formule 1 te houden.

Enstone volgt tien dagen later. Het personeel daar zal komende week nog deels thuiswerken: de fabriek sluit de deuren van maandag 30 maart tot en met zondag 19 april. Drie weken dus, geheel in lijn met de ‘zomerstop-regeling’ van de Formule 1.