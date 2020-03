FIA bevestigt: Zomerstop van F1-seizoen 2020 naar voren gehaald

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus maakt het onmogelijk om de komende weken Grands Prix te organiseren. De koningsklasse ondernam in Melbourne nog wel een halfslachtige poging daartoe, maar kwam van een koude kermis thuis. Om een herhaling van zetten in de komende periode te voorkomen, heeft men laten weten het seizoen pas eind mei (of begin juni) te willen beginnen. De Grands Prix van Bahrein en China zijn al formeel uitgesteld, voor de races in Zandvoort en Barcelona wordt een soortgelijk bericht binnen afzienbare tijd verwacht.

Ondanks dit oponthoud probeert de Formule 1 nog altijd zeventien à achttien races in te plannen. Dit betekent vanzelfsprekend een overvolle kalender van mei. Zo overweegt men ‘triple headers’ en kan het seizoen zelfs iets worden verlengd. Een eerste maatregel is inmiddels in beton gegoten door het World Motor Sport Council: de zomerstop is verplaatst. Dit betekent naast F1-actie in augustus ook dat teams hun activiteiten in de fabrieken verplicht drie weken moeten stilleggen in maart dan wel april.

"Vanwege de wereldwijde impact van het coronavirus heeft het World Motor Sport Council goedkeuring gegeven voor een wijziging van het FIA-Formule 1-reglement voor 2020", laat de FIA middels een officieel persbericht weten. "Hierbij wordt de zomerstop verschoven van juli en augustus naar maart en april. De stop wordt eveneens verlengd van 14 tot 21 dagen. Alle deelnemers moeten zodoende een stilleggingsperiode van 21 opeenvolgende dagen in acht nemen tijdens de maanden maart en/of april."