Red Bull Racing wil fabriek vanaf 27 maart sluiten

Om de Formule 1-kalender nog enigszins kunnen inrichten, heeft het World Motor Sport Council toestemming gegeven voor het verplaatsten van de traditionele zomerstop. De 'break' zal dit jaar niet in juli en augustus plaatsvinden, maar alvast in maart en april. Dit heeft vanzelfsprekend alles te maken van de verdere verspreiding van het dodelijke coronavirus. Door de COVID-19 uitbraak is het volstrekt onmogelijk en onwenselijk om in de komende weken Formule 1-races te organiseren.

De verplaatste zomerstop betekent ook dat de verplichte 'shutdown' van fabrieken veel eerder komt dan normaal. Ferrari heeft de fabriek al noodgedwongen moeten sluiten, maar voor andere teams was dit niet het geval. Onder meer Mercedes en Red Bull Racing wilden zoveel mogelijk doorwerken. Met het besluit van de WMSC wordt hier in ieder geval voor drie weken een stokje voor gestoken.

"In het licht van de escalerende COVID-19 pandemie steunt Aston Martin Red Bull Racing het besluit van de Formule 1 en de FIA om de jaarlijkse 'shutdown' te vervroegen van augustus naar maart en april en om die rustperiode ook te verlengen tot 21 dagen", aldus het team in een eerste reactie. "Als team zijn we momenteel van plan om de fabriek op 27 maart voor een periode van drie weken te sluiten. Maar door de steeds veranderende aard van de pandemie, moeten we wel flexibel blijven met deze data." Red Bull Racing laat verder weten de teleurstelling van alle gedupeerde fans - vanwege de uitgestelde races - te delen, maar benadrukt met klem dat de veiligheid van alle betrokkenen boven alles gaat.