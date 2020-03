Stroll vergroot aandeel in Aston Martin na enorm beursverlies

Op 31 januari bracht Aston Martin Lagonda Global Holdings naar buiten dat Stroll 16,7 procent van de aandelen in het bedrijf had gekocht. Daar telde de Canadese zakenman destijds 182 miljoen pond voor neer (op dat moment omgerekend 216,5 miljoen euro). Op dat moment leek het coronavirus vooral in China problemen op te leveren, maar de situatie is in rap tempo gekanteld. Inmiddels is de coronacrisis een wereldwijd probleem en dat heeft ook gevolgen gehad voor de investering die Stroll heeft gedaan in Aston Martin.

De prijs van een aandeel Aston Martin steeg tussen 30 en 31 januari van 403 naar 499 pond, maar de coronavirus-pandemie heeft voor forse verliezen gezorgd. Op moment van schrijven doet een aandeel nog maar 188 pond, waardoor het bedrijf in een klap twee derde van haar waarde is verloren. De waardedaling heeft ook gevolgen voor de betrokkenheid van Stroll in Aston Martin: hij ontvangt niet langer 16,7 procent van de aandelen in het bedrijf, maar voor hetzelfde bedrag krijgt hij nu een aandeel van 25 procent. Mocht de gehoopte ommekeer er daadwerkelijk komen, dan profiteert Stroll daar dus meer van dan in eerste instantie het geval was.

In januari werd al aangekondigd dat Stroll Aston Martin als zelfstandig team terug laat keren in de Formule 1. Momenteel is de Britse fabrikant nog titelsponsor van Red Bull Racing, maar die overeenkomst wordt na 2020 niet verlengd. In plaats daarvan wordt Racing Point, het team waarvan Stroll de eigenaar is, omgedoopt in Aston Martin.