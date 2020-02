Aston Martin stopt na 2020 als titelsponsor van Red Bull Racing

De interesse van Stroll senior in Aston Martin was eigenlijk al lange tijd een publiek geheim. De miljardair wil het Britse merk immers dolgraag verbinden met zijn eigen, grootste Formule 1-plannen. Tel daarbij op dat Aston Martin financieel in zwaar weer zit en de deal is wel zo'n beetje beklonken. Het consortium onder leiding van Stroll heeft de deal vrijdagochtend formeel afgerond en zo een aandeel van 16.7 procent gekocht voor een bedrag van 182 miljoen pond (circa 216 miljoen euro).

Door de deal zal Racing Point vanaf 2021 door het leven gaan als Aston Martin F1. Dit betekent ook dat de samenwerking met een rivaliserend F1-team, Red Bull Racing, vanaf dat jaar uit den boze is. De huidige deal wordt dan ook niet verlengd, hetgeen concreet betekent dat de wegen van Red Bull en Aston Martin vanaf 2021 scheiden.

Lees ook: Racing Point vanaf 2021 verder als Aston Martin na investering Stroll

Het huidige contract loopt overigens nog door tot eind 2020. Die contractduur wordt door beide partijen wel gerespecteerd. Voor het aanstaande Formule 1-seizoen verandert er dus weinig: Aston Martin blijft titelsponsor van Red Bull Racing. Of zoals het team van Max Verstappen middels een formeel statement laat weten: "Het team kan bevestigen dat de autofabrikant [Aston Martin] titelsponsor blijft tot het eind van 2020, maar dat het contract na de huidige duur niet zal worden verlengd."

Valkyrie-project wordt gezamenlijk afgerond

Naast het Formule 1-team werken Red Bull en Aston Martin ook samen aan het Valkyrie-project, de hypercar die vanaf volgend seizoen het WEC en daarmee ook de 24 uur van Le Mans zal betwisten. Ook die samenwerking zal in eerste instantie worden voortgezet. Het project wordt in ieder geval gezamenlijk afgemaakt. "Red Bull Advanced Technologies zal met Aston Martin blijven samenwerken om het Valkyrie hypercar-project gezamenlijk af te ronden. De eerste auto's moeten volgens de planning aan het eind van dit jaar klaar zijn." Of de relatie daarna ook nog wordt voortgezet, richting het WEC-seizoen dus, is vooralsnog onduidelijk.

Video: De eerste ronden van de Valkyrie in beeld