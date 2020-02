Komt er een Aston Martin F1 Team met Stroll en Wolff aan het roer?

Toto Wolff stapte in 2013 over van Williams naar Mercedes en heeft daar laten zien een ware aanwinst te zijn voor het Duitse merk. Als teambaas heeft hij bijgedragen aan de enorme successen van het fabrieksteam. Al zes jaar op rij heeft Mercedes zowel de constructeurstitel als de coureurstitel gewonnen in de Formule 1.

De kans bestaat dat Mercedes net als in het verleden enkel aan de F1 verbonden blijft als motorfabrikant, aangezien er weinig meer te bewijzen valt. Dat is althans de visie van voormalig F1-eigenaar Bernie Ecclestone, zo laat hij weten aan F1 Insider. "Waarom zou Mercedes zoveel geld blijven uitgeven aan een team als ze alles al hebben gewonnen? Wat betreft het imago kan de organisatie heel tevreden zijn met de marketing van de hybridemotoren. Alleen al het feit dat Mercedes de nieuwe Concorde Agreement voor 2021 nog niet heeft ondertekend, is vreemd."

'Stroll en Wolff willen Aston Martin F1 Team'

Er gaan geruchten dat Racing Point-CEO Lawrence Stroll, die in 2018 het roer overnam bij Force India, van plan is om het sportwagenmerk Aston Martin over te nemen. De Britse fabrikant is sponsor van Red Bull Racing, maar zou ook ten prooi vallen aan de expansiedrift van de Canadese miljardair. Ook het Mercedes F1-team staat op de radar van Stroll. Volgens Ecclestone wil hij het omdopen tot Aston Martin en samen met Wolff de boel runnen. "Ze acteren al twee jaar als een eeneiige tweeling en brengen veel tijd samen door, zelfs in de raceweekenden. Toto wil voorbereid zijn op een eventueel vertrek van Mercedes, als het merk alleen als motorleverancier wil aanblijven", aldus Ecclestone. In dat geval zou er een Aston Martin Formule 1-team gecreëerd kunnen worden.