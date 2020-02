Racing Point vanaf 2021 verder als Aston Martin na investering Stroll

De overname komt enkele uren na een directievergadering over hoe de noodlijdende firma kan worden gered. Aston Martin zegt dat de overname gericht is op het versterken van de balans na de teleurstellende prestaties in 2019. Strolls consortium heeft een belang van 16,7 procent genomen in het bedrijf en de Canadees wordt tevens voorzitter. Penny Hughes zal, zodra de deal is afgerond, als gevolg hiervan aftreden als voorzitter van Aston Martin. Strolls geldinjectie van 182 miljoen Britse pond gaat gepaard met een extra 318 miljoen aan nieuw ingekochte aandelen door de bestaande aandeelhouders, wat het totale bedrag op 500 miljoen brengt.

Racing Point wordt fabrieksformatie van Aston Martin

Het Racing Point Formule 1-team, dat al in handen was van Stroll na een overname van Force India halverwege 2018, wordt in 2021 omgedoopt tot fabrieksteam van Aston Martin. In documenten die op vrijdagochtend bij de London Stock Exchange zijn ingediend, staat een gedetailleerde beschrijving van de investering. Zo wordt benadrukt dat een 'verbeterde' F1-betrokkenheid voor Aston Martin als essentieel wordt beschouwd. Als onderdeel hiervan is Aston Martin 'een wettelijk bindende overeenkomst aangegaan waarbij het Racing Point F1-team met ingang van het seizoen 2021 het Aston Martin F1-fabrieksteam wordt. Deze overeenkomst is voor een eerste periode van tien jaar en betekent dat Aston Martin een economisch belang in het team krijgt'.

De deal omvat ook sponsoring van 2021 tot en met 2025 onder 'commerciële voorwaarden die in verhouding staan tot de huidige, jaarlijkse uitgaven van het bedrijf aan de F1'. Deze overeenkomst kan met vijf jaar worden verlengd. Dit alles is van invloed op Aston Martins samenwerking met een ander groot Formule 1-team. De autofabrikant is namelijk sinds 2016 partner van Red Bull Racing. Voor komend seizoen blijft Aston Martin nog wel aan het team verbonden, maar na 2020 komt er een einde aan deze verbintenis. Het project Aston Martin-Red Bull Advanced Technologies wordt voortgezet, totdat de Valkyrie hypercar daadwerkelijk gelanceerd is.

"Aston Martin behoort tot de grote luxe automerken"

Hoewel de onderhandelingen voorafgaand aan de investering van Stroll moeizaam zijn verlopen, zijn beide partijen optimistisch over de toekomst. "Nu de fondsenwerving van 500 miljoen pond rond is, kijk ik uit naar de samenwerking met het bestuur en management van Aston Martin Lagonda, om elk aspect van de activiteiten en marketing van het bedrijf te herzien en te verbeteren; om te blijven investeren in de ontwikkeling van nieuwe modellen en technologieën en om de productie weer in balans te brengen, waarbij vraag prioriteit geniet boven aanbod", luidt de reactie van Stroll. "We zijn ervan overtuigd dat Aston Martin tot de grote luxe automerken van deze wereld behoort. Ik geloof dat de combinatie van kapitaal en mijn ervaring met de auto-industrie en het opbouwen van succesvolle merken zal betekenen dat we op termijn het potentieel van Aston Martin Lagonda zullen waarmaken."

Andy Palmer, CEO van Aston Martin, laat in een reactie weten: "De heer Stroll brengt ons veel expertise vanuit de auto-industrie en luxemerken, waarvan wij denken dat het Aston Martin Lagonda een enorm voordeel zal opleveren. De acties die vandaag zijn aangekondigd zullen ons in staat stellen Aston Martin een platform voor de toekomst te geven. We hebben ook plannen aangekondigd om een nieuwe motorsportsamenwerking met Racing Point aan te gaan. Ik wil graag Red Bull Racing, die we dit jaar nog zullen sponsoren, bedanken voor de samenwerking en steun."