Stroll onderschatte gevolgen van corona: “Heb er last van gehad"

Stroll ontbrak vanwege ziekte tijdens de Eifel Grand Prix op de Nürburgring, hij werd daar vervangen door Nico Hülkenberg. Later bleek dat de Canadees positief getest had op COVID-19, al kon hij na een negatieve test wel terugkeren in Portugal. Die race was een flinke worsteling voor de rijder. Hij moest na een aanrijding opgeven en eindigde vervolgens op Imola buiten de punten. Nu heeft hij onthuld dat de fysieke tol van het virus toch wel zwaar was.

“Dankzij COVID-19 kon ik de Eifel Grand Prix niet rijden en ook de twee races daarna heeft het best nog wel wat invloed gehad”, onthulde Stroll tijdens de onthulling van de Aston Martin AMR21. “Ik had geen energie, voelde me fysiek niet goed en ook mentaal was het lastig. Ik denk dat ik onderschat heb hoeveel invloed het virus op me zou hebben, dat heeft me fysiek wel een paar races parten gespeeld.”

Stroll keerde uiteindelijk in Turkije terug en pakte daar op spectaculaire wijze pole-position. Toch baalt de Canadees nog altijd van het feit dat bij een vormdip halverwege het seizoen, met daarbij een flinke crash in Mugello, veel punten voor hemzelf en het team verloren zijn gegaan. Racing Point moest daardoor de derde plaats bij de constructeurs aan McLaren laten.

“Na die lastige periode was ik in Turkije terug in vorm, daar werd het weer beter”, voegde hij toe. “We hebben wel veel punten laten liggen en daar heb ik ook veel van kunnen leren. Het is positief dat we het seizoen zo goed hebben afgesloten, maar ik denk dat de concurrentie tegen het eind van het jaar ook veel sterker was. Het was zeker niet hetzelfde als in het begin van het seizoen toen we soms met beide auto’s op de vierde en vijfde plaats reden, soms zelfs nog beter. Het spel veranderde, de competitie tussen de teams werd spannender. Dat gaat ook dit jaar weer zo zijn, het middenveld is heel competitief. Daar moeten we op inspelen en hard werken.”

Samen met Stroll moesten ook Sergio Perez en Lewis Hamilton in 2020 een race uitzitten vanwege een positieve coronatest. Lando Norris, Charles Leclerc en Pierre Gasly hebben de afgelopen winter positief getest.