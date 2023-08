Sergio Perez leek na het Formule 1-seizoen 2020 zonder stoeltje te komen zitten, nadat Racing Point in 2021 als Aston Martin zou verdergaan en Sebastian Vettel had aangetrokken. De overwinning in de Grand Prix van Sakhir overtuigde het Red Bull-management om Alexander Albon bij het topteam weg te halen en in te ruilen voor de Mexicaan. Max Verstappen en Checo rijden al weer een aantal jaren naast elkaar, maar het is met name dit jaar duidelijk dat de regerend wereldkampioen de overhand heeft op de 33-jarige coureur. Viaplay zat met Perez en begon over Verstappen als ploegmaat.

"Het is erg moeilijk om Max als teamgenoot te hebben. Hij heeft ontzettend veel talent, werkt heel hard, presteert altijd en is doelgericht. Hij is een topcoureur, maar ook fijn om als teamgenoot te hebben", aldus de zesvoudig Grand Prix-winnaar. Op de vraag waarom het wel fijn is om Verstappen als ploegmaat te hebben, antwoordt Checo. "Dan moet je maximaal presteren. Het zet je onder veel druk. Het is niet makkelijk om met iemand om te gaan die altijd presteert en alles uit de auto haalt. Het is een belangrijke eigenschap en daarom leer ik ook veel. Het is een mooie tijd."

Menigeen zegt dat je als Formule 1-coureur tegenwoordig allesbehalve de teamgenoot van de 25-jarige coureur wil zijn. Is die positie de moeilijkste op de grid? "Ja, ik denk het wel. Als je niet sterk genoeg in je schoenen staat, zal het heel moeilijk worden om het tegen hem op te nemen."

Perez scoorde dit F1-seizoen twee overwinningen, terwijl Verstappen al tien op zijn naam wist te schrijven. De man uit Guadalajara staat wel tweede in de WK-stand, maar kijkt tegen een behoorlijke achterstand van maar liefst 125 punten aan en dringen Fernando Alonso en Lewis Hamilton op dit moment aan. Wel heeft het duo er samen voor gezorgd dat Red Bull Racing bij de constructeurs op ruime voorsprong staat van Mercedes en Aston Martin.

Wil jij het hele interview met Sergio Perez rustig bekijken? Bekijk dan de video bovenaan dit artikel!