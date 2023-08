Na de recente Grand Prix van België kwam er een abrupt einde aan de samenwerking tussen Otmar Szafnauer en Alpine, vanwege een groot meningsverschil over de toekomstvisie van het Franse merk. Het avontuur van Alpine in de Formule 1 begon in 2021 met grote plannen om binnen 100 Grands Prix een serieuze concurrent te worden voor het kampioenschap. Ondanks de aanvankelijke ambities en een tussentijdse zege, staat de teller nu op 56 races en slechts één overwinning.

Szafnauer, de in Roemenië geboren Amerikaan, was van mening dat het realistisch zou zijn om te verwachten dat het beoogde doel pas in of na 2026 door Alpine bereikt zou worden. Het Franse merk is echter vastberaden en gelooft dat een snellere route naar succes mogelijk is. Dit fundamentele meningsverschil over de langetermijnstrategie leidde tot een abrupte splitsing tussen de betrokken partijen. Naast Szafnauer heeft ook Alan Permane, een ander bekend gezicht bij Alpine, het team verlaten. Tegelijkertijd maakt Pat Fry zich op voor zijn aankomende overstap naar Williams. Hij wordt daar leidinggevende bij het technische team.

Sergio Perez, die eerder met Szafnauer samenwerkte bij Racing Point, uit zijn ongenoegen over het snelle ontslag van zijn voormalige collega, omdat succes in de hoogste klasse van de autosport nu eenmaal tijd vergt. "Ik heb een enorme waardering voor Otmar en ik vind dat elke persoon in zo'n positie de tijd moet krijgen om zichzelf te bewijzen. Naar mijn mening kreeg Otmar niet genoeg tijd om zijn volledige potentieel te tonen, en dat potentieel is behoorlijk indrukwekkend. Ik heb gezien wat hij heeft bereikt bij andere teams, zowel met ruime als beperkte financiële middelen", merkt de Red Bull-coureur op. "Het is teleurstellend dat ze hem hebben laten gaan. Aan de andere kant is het van groot belang dat degene die nu komt ook de nodige tijd krijgt, aangezien alle facetten van de Formule 1 nu eenmaal veel tijd kosten."

Dit benadrukt het cruciale belang van geduld en toewijding in de zoektocht naar succes op het hoogste niveau van de autosport. Zelf sprak Szafnauer al vrij rap over een terugkeer in F1. Een titel als teambaas zit er voorlopig niet in. Hij kreeg van Alpine een flinke zak met geld mee en mag daarom voorlopig niet bij andere teams aan de slag.