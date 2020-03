Geen toeschouwers bij Grand Prix van Bahrein

Slechts enkele dagen nadat men bekendmaakte dat de kaartverkoop voor de race gestaakt werd om de situatie beter te evalueren, heeft men nu besloten dat er helemaal geen toeschouwers toegelaten worden tijdens de Grand Prix van Bahrein. Dat heeft de organisator zondagochtend laten weten in een verklaring.

“Na consultatie met onze internationale partners en de nationale gezondheidsraad van het Koninkrijk Bahrein, hebben we besloten dat de Grand Prix van Bahrein dit jaar alleen toegankelijk is voor deelnemers”, schreef men. “Als een gastland voor de Formule 1 is het zaak om te zoeken naar een balans als het gaat om de gezondheid van supporters en andere bezoekers van de race. Dat is een enorme verantwoordelijkheid. Vanwege de wereldwijde verspreiding van Covid-19 zou het op dit moment niet verantwoord zijn om een evenement te houden waar duizenden mensen op af komen en veel internationale reizigers trekt. Om ervoor te zorgen dat noch de sport, noch de wereldwijde fanschare geen hinder ondervindt van deze situatie, hebben we besloten dat het evenement doorgaat op televisie.”

Volgens de autoriteiten in Bahrein komen de genomen maatregelen in gevaar als het land duizenden buitenlandse fans verwelkomd zou hebben voor de race. “De maatregelen die Bahrein genomen heeft om het coronavirus buiten de deur te houden, besmettingen te identificeren en te isoleren zijn tot nu toe extreem succesvol geweest. Deze proactieve aanpak was noodzakelijk omdat een groot deel van de besmettingen via het luchtruim naar het land is gereisd. Het inzetten van quarantaine heeft de verspreiding van het virus effectief tegengehouden en dat is een middel dat onmogelijk doorgezet kon worden als de race met publiek verreden zou worden. We weten dat we met dit nieuws heel veel fans teleurstellen, maar de veiligheid heeft onze grootste prioriteit.”

Het nieuws dat Bahrein toeschouwers weert komt slechts uren nadat de Italiaanse overheid bekendmaakte dat het enkele regio’s afsluit van de buitenwereld. Het gaat dan ook om Modena, de regio waar Ferrari gevestigd is. Voorlopig gaat de Grand Prix van Australië, die volgende week gehouden wordt, gewoon door.