Australië neemt extra voorzorgsmaatregelen voor reizigers uit Italië

Het aantal corona-gevallen in Italië is de afgelopen dagen snel toegenomen. Inmiddels zijn in het Zuid-Europese land ruim drieduizend mensen besmet met het virus en zijn er meer dan honderd mensen overleden als gevolg van corona. De Italiaanse overheid heeft woensdag besloten om alle scholen en universiteiten minimaal twee weken lang te sluiten. Ook worden tot zeker 3 april alle sportevenementen zonder publiek gehouden.

Verschillende landen hebben reisbeperkingen opgelegd voor mensen die uit Italië komen. Australië heeft de lijst met landen waarvoor een reisverbod geldt donderdag uitgebreid met Zuid-Korea. China en Iran stonden al op deze lijst. Het reisverbod houdt in dat iemand die in de afgelopen veertien dagen in een van deze landen is geweest, Australië niet in komt. Op dit moment worden reizigers uit Italië dus nog gewoon toegelaten. Als ook dit land aan de lijst was toegevoegd, had dit grote gevolgen gehad voor de Australische Grand Prix, aangezien teamleden van Ferrari en AlphaTauri dan niet het land zouden worden binnengelaten. Formule 1-baas Ross Brawn verklaarde eerder deze week dat een race voor het wereldkampioenschap alleen kan plaatsvinden als alle tien de teams aanwezig zijn. Wel heeft Australië extra maatregelen genomen voor passagiers uit Italië. Zij worden bij aankomst ondervraagd en getemperatuurd.

Andrew Westacott, de CEO van de Australian Grand Prix Corporation, benadrukte donderdag dat de race op 15 maart doorgaat. “Het is ‘all systems go’ voor volgende week”, zei hij bij 3AW Radio Melbourne. “Er zijn al een paar dagen vijftig medewerkers van de Formule 1 in Albert Park. De vracht komt in de komende twee of drie dagen aan. Iedereen uit de wereld van de Formule 1, waaronder die [Italiaanse] teams, arriveert tussen vandaag en volgende week dinsdag.”

Een woordvoerder van AlphaTauri heeft aan Motorsport.com laten weten dat op vrijdag de eerste leden van het team uit Faenza op een vlucht richting Melbourne stappen.

Met medewerking van Andrew van Leeuwen