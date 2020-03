Ook Rally van Argentinië gaat vanwege corona niet door

De organisatie heeft na overleg met de lokale autoriteiten in de provincie Cordoba besloten om de stekker er uit te trekken. “Het is teleurstellend, maar we hebben te maken met een wereldwijd probleem dat groter is dan deze rally. We begrijpen dat het grootste belang nu is om de gezondheid van iedereen te beschermen”, aldus Carlos Garcia Remohí, president van de Argentijnse organisatie ACA.

In Argentinië zijn tot dusverre volgens Wereldgezondheidsorganisatie WHO 19 gevallen van het coronavirus aangetroffen.

Met de rally's van Zweden en Monaco al achter de rug en de Rally van Mexico dit weekend, zit het World Rally Championschip midden in het seizoen. Argentinië zou na Mexico de volgende stop zijn. De volgende rally op de kalender na Mexico is nu die van Portugal van 21 tot en met 24 mei, maar of dat evenement doorgaat is hoogst onzeker. In het Zuid-Europese land worden inmiddels 41 gevallen van corona gemeld.