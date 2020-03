Red Bull: 'We hebben de juiste beslissing genomen'

De tien Formule 1-teams, Formula One Management en FIA gingen gisteren akkoord met het doorschuiven van de technische regelwijziging van 2021 naar 2022. De stap werd vooral ingegeven door de financieel onzekere positie waarin de teams door het coronavirus zijn beland. Ze missen momenteel veel inkomsten en veel geld uitgeven aan een compleet nieuwe auto zou op dit moment mogelijk de doodsteek betekenen voor een aantal teams.

Ook werd besloten de Grands Prix van Nederland, Spanje en Monaco uit te stellen. Monaco besloot daarop zelf dat de race dit jaar helemaal niet door gaat. Een volkomen begrijpelijke beslissing, aldus Horner: “Het zijn ongekende omstandigheden en iedereen in de Formule 1 heeft er deze week hard aan gewerkt om als collectief de juiste beslissing te nemen. Net als alle fans zijn ook wij teleurgesteld dat we niet konden racen en dat er meer Grands Prix zijn uitgesteld of afgelast, zoals Monaco. Maar deze pandemie overstijgt onze sport en verandert het belang er van compleet.”

Alle ogen zijn nu gericht op een ‘herstart’ op 7 juni in Azerbeidzjan, maar ook die datum en locatie zijn nog lang niet zeker. Wat er ook gaat gebeuren dit seizoen; Red Bull is er volgens Horner klaar voor: “We hebben meerdere maatregelen getroffen om er zeker van te zijn dat wanneer we weer gaan racen, we dat veilig zullen doen: voor de fans, voor ons personeel en de gemeenschappen die we bezoeken. En wees gerust: als het seizoen eenmaal onderweg is, zal het er één zijn om nooit te vergeten.”