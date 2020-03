Leestip voor de F1-loze periode: 'Zandvoort' door Koen Vergeer

"Zo, daar zitten we dan", zegt Koen Vergeer in een videoboodschap op de website van zijn uitgeverij Atlas Contact, opgenomen in zijn huis in Bilthoven, alvorens vol trots zijn nieuwe werk 'Zandvoort' aan de wereld te tonen. De boekpresentatie die voor 26 maart gepland stond in Utrecht, kan als gevolg van het coronavirus niet doorgaan. Dan maar op deze manier.

Tja, het is wat. Heb je hard op een boek over de Nederlandse Grand Prix lopen zwoegen om het in de aanloop naar de race uit te kunnen brengen, wordt de boel uitgesteld. Het idee was natuurlijk om mee te profiteren van alle positieve aandacht die er nu had moeten zijn rond de terugkeer van de Formule 1 naar Nederland. In plaats daarvan beheerst het coronavirus en de impact die de pandemie op de gehele wereld heeft momenteel het nieuws. In samenspraak met de uitgever is besloten om het boek 'Zandvoort' toch te laten verschijnen. En daar valt wat voor te zeggen. Immers, de Formule 1-fanaat moet toch iets te doen hebben in deze periode waarin geen Grands Prix plaatsvinden en iedereen geadviseerd wordt thuis te blijven? Waarom dan geen boek over de Formule 1 in Zandvoort uitbrengen zodat de fan iets te lezen heeft?

'Zandvoort' neemt de lezer in vogelvlucht mee door de geschiedenis van het circuit, de Nederlandse Grand Prix en de Formule 1 als geheel. Van de eerste autoraces op een tijdelijk stratenparcours ten noorden van het dorp naar de eerste officiële Formule 1-wedstrijden op het circuit, en van het verdwijnen van de Grote Prijs naar de terugkeer van Zandvoort op de kalender. In het boek wordt op een vlotte manier alles besproken wat de Formule 1, het circuit en de Dutch Grand Prix maakt tot wat ze nu zijn geworden. En dit alles natuurlijk overgoten met het inmiddels welbekende Koen Vergeer-sausje. Verwacht dus geen droge opsomming van gebeurtenissen, maar een aaneenschakeling van spannende Formule 1-verhalen waarin de Grote Prijs op Zandvoort centraal staat.

Vergeer zou Vergeer niet zijn als hij niet een ferme persoonlijke stempel op het verhaal zou drukken. Dat begint bij, maar beperkt zich niet tot de inleiding. In het hoofdstuk waarin de Nederlandse Grand Prix van 1973 - en dus ook het noodlottige ongeval van Roger Williamson - aan de orde komt, schrijft hij bijvoorbeeld hoe hij zelf die inktzwarte dag op Zandvoort als jonge bezoeker van de race heeft ervaren. Van het moment dat hij vol opwinding op het circuit arriveerde tot het moment dat hij door de gebeurtenissen bij Tunnel Oost verdoofd thuiskwam. Doordat je de dag door zijn ogen beleeft, komt de tragische dood van de jonge Britse coureur nog net iets harder aan dan het anders had gedaan.

Sommige coureurs komen wel heel uitvoerig aan bod in 'Zandvoort'. Jim Clark, Jackie Stewart, James Hunt, Niki Lauda en Jackie Ickx. Maar naast persoonlijke favorieten van Vergeer zijn dit ook gewoon de namen die één keer of vaker hebben gewonnen op het duinencircuit en de Formule 1 in hun tijd kleur hebben gegeven. Ook Max Verstappen komt natuurlijk voorbij. Hij is per slot van rekening de man aan wie we de terugkeer van de F1 naar Nederland te danken hebben. Tevens de wijze waarop Zandvoort erin geslaagd is om de koningsklasse terug te halen, wordt behandeld, waarna wordt afgesloten met een korte situatieschets van de Formule 1 in 2020.

Door het coronavirus vindt de volgende Grote Prijs van Nederland dus niet op 3 mei 2020 plaats, zoals in het boek nog wel vermeld staat, en is momenteel niet duidelijk op welke datum de eerste Formule 1-race op Zandvoort sinds 1985 wel plaatsheeft (mogelijk dat de race zelfs wordt uitgesteld naar 2021). Maar ongeacht op welke dag het oranjefeest nu precies losbarst op het prachtig gerenoveerde circuit: 'Zandvoort' is een absolute must-read voor iedere Nederlandse Formule 1-fan die straks tijdens de Dutch Grand Prix langs de baan staat of aan de buis zit gekluisterd.

Het boek 'Zandvoort' van Koen Vergeer is verkrijgbaar bij de boekhandel en online te bestellen.