Formule 1 houdt simrace op moment van uitgestelde Grands Prix

Door de uitbraak van het coronavirus ligt het openbare leven in verschillende landen stil. De openingsrace van de F1 op Australië werd op het laatste moment afgeblazen. De volgende zes races, waaronder de terugkerende Grand Prix van Nederland op Zandvoort, zullen ook niet door kunnen gaan. De Monaco Grand Prix wordt voor het eerst sinds 1954 zelfs afgelast.

Op de zondagen dat de uitgestelde of afgelaste races zouden moeten plaatsvinden, komt de Formule 1 met een virtueel alternatief. De Grand Prix van dat weekend wordt telkens afgewerkt met het Codemasters-spel F1 2019. De races, waaraan verschillende F1-rijders zullen deelnemen, zullen gaan over de halve GP-afstand en live uitgezonden worden op Youtube, Facebook en Twitch. De uitzendingen zullen in totaal zo'n anderhalf uur duren, inclusief een kwalificatiesessie.

Jongere rijders als Max Verstappen en Lando Norris kunnen zich meten met de beste simracers ter wereld. Bij andere Formule 1-rijders is dat niet echt het geval. Om de races zo competitief mogelijk te maken, worden daarom alle wagens gelijk gesteld met dezelfde afstellingen en zijn hulpmiddelen als ABS en tractiecontrole toegelaten. Ook wagenschade wordt niet op de meest realistische settings gezet. De F1 benadrukt dat het om entertainment gaat voor de rijders en de fans en er geen officieel kampioenschap aan is verbonden.

De eerste Virtual Grand Prix van de F1 vindt deze zondag plaats op Sakhir met een race van 28 ronden. Namen van de rijders worden later nog bevestigd. Zandvoort en Hanoi zijn in het spel F1 2019 nog niet opgenomen. Tijdens die weekends zullen de F1-rijders op een alternatief circuit racen.