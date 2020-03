Organisatie Grand Prix van Monaco: Geen race in 2020

De Formule 1 maakte eerder op donderdag wereldkundig dat de Grands Prix van Nederland, Spanje en Monaco zijn uitgesteld vanwege het coronavirus. De organisatie van de race in Monaco deelt nu echter in een statement mee dat het volstrekt onmogelijk is om de race later in het jaar te houden en dat het evenement daarom in zijn geheel komt te vervallen. Het is daarmee voor het eerst sinds 1955 dat er geen Formule 1-auto's door de straten van Monaco racen.

De race in Monaco zou plaatsvinden op 24 mei. Twee weken daarvoor zou de historische Grand Prix van Monaco worden verreden, maar ook dit evenement is afgeblazen. In een verklaring van de organiserende Automobile Club de Monaco staat dat de situatie simpelweg 'onhoudbaar' is geworden als gevolg van de pandemie. Zij wijst naar het feit dat er op het moment te veel onzekerheden zijn. Zo bemoeilijken de maatregelen die landen hebben genomen om het virus in te dammen de voorbereidingen op het evenement en is het momenteel niet zeker of de meer dan 1.500 mensen die bij de race werkzaam zijn, wel aanwezig kunnen zijn.

"Als gevolg daarvan en ook kijkend naar de ernst van de crisis wereldwijd, heeft het bestuur van de Automobile Club de Monaco tot zijn grote verdriet besloten om de twaalfde historische Grand Prix van Monaco en de 78ste Formule 1 Grand Prix van Monaco te annuleren", zo staat in de statement van de club. "Het bestuur betreurt het ten zeerste voor alle fans, toeschouwers, partners en onze leden dat deze twee evenementen niet kunnen worden uitgesteld: het is onder geen beding mogelijk om deze evenementen later in het jaar te organiseren."