'Wolff en Stroll sr. misten cruciale vergaderingen Formule 1'

Volgens de Engelse Daily Mail lieten de Oostenrijker en de Canadees zich de afgelopen week tijdens twee belangrijke teleconferenties vertegenwoordigen door James Allison (Mercedes) en Otmar Szafnauer (Racing Point). Opmerkelijk, want tijdens deze bijeenkomsten werden cruciale beslissingen genomen over de nabije toekomst van de Formule 1.

Volgens de Daily Mail reisden Wolff en Stroll vorig weekend samen terug vanuit Australië. Afgelopen maandag waren ze al niet aanwezig bij een teleconferentie van de teambazen en gisteren lieten ze ook verstek gaan bij het overleg met de FIA en Formula One Management. Wolff en Stroll zouden volgens de Daily Mail bezig zijn geweest om Wolff een rol te bezorgen bij Aston Martin, de Engelse autosportfabrikant waarvan Stroll sinds kort aandeelhouder is en dat een integraal onderdeel moet gaan vormen van Formule 1-stal Racing Point.

Hoewel het verhaal niet is bevestigd, wordt er al langer gespeculeerd over een vertrek van Wolff bij Mercedes. Zo werd hij vorig jaar genoemd als opvolger van Chase Carey bij Liberty Media, maar daar zou Ferrari voor zijn gaan liggen. Wolff is sinds begin 2013 teambaas bij Mercedes en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor twaalf wereldtitels.

Een eventueel vertrek van Wolff bij Mercedes zou niet alleen voor het Formule 1-team gevolgen kunnen hebben. Het is ook volstrekt onduidelijk wat Lewis Hamilton zou gaan doen als vertrouweling Wolff inderdaad besluit het team te verlaten. Het contract van de zesvoudig wereldkampioen loopt eind dit jaar af. Over een nieuw contract is nog niet gesproken, maar een vertrek van Wolff zou die gesprekken wel eens lastig kunnen maken.