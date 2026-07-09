F1-panel: Is Red Bull er een jaar na het ontslag van Horner beter of slechter aan toe?

Een jaar na Horner: Is Red Bull beter of slechter af? Onze redacteuren geven hun mening. Vandaag is het precies een jaar geleden dat Christian Horner na twintig jaar werd ontslagen als teambaas van Red Bull Racing.

Sindsdien werd Laurent Mekies aangesteld als nieuwe teambaas, beleefde het team een opleving in 2025 waarin Max Verstappen op slechts twee punten van een vijfde wereldtitel strandde en begon Red Bull aan een nieuw tijdperk met Red Bull Ford Powertrains.

Onderweg waren er echter de nodige hobbels: de degradatie van Yuki Tsunoda, Isack Hadjar die het lastige tweede zitje naast Verstappen overnam, het vertrek van sleutelfiguren naar concurrerende teams en een ontevreden Verstappen, die nadenkt over zijn toekomst bij zowel Red Bull als in de Formule 1. Is Red Bull er twaalf maanden later beter of juist slechter aan toe? Onze redacteuren geven hun visie.

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Wanneer er een wisseling van de wacht plaatsvindt bij een Formule 1-team, wil een nieuwe teambaas vaak ook de manier waarop een team opereert veranderen. Red Bull heeft twintig jaar onder leiding van Christian Horner gestaan, waardoor zijn leiderschapsstijl en verwachtingen over de manier van werken diep verankerd zijn geraakt binnen de muren van de fabriek in Milton Keynes. Zulke gewoontes verander je niet van de ene op de andere dag.

Na het vertrek van Horner en de komst van Laurent Mekies was het dan ook niet verrassend dat de Fransman een andere aanpak wilde hanteren. Misschien is een Formule 1-auto wel de beste vergelijking. Een auto kan ontworpen zijn op basis van de feedback van een bepaalde coureur, zodat die optimaal aansluit bij diens kwaliteiten en rijstijl. Zet vervolgens een andere coureur met een compleet andere rijstijl in diezelfde auto en de kans is groot dat hij moeite heeft om het maximale eruit te halen.

Twintig jaar lang is Red Bull ingericht op een specifieke manier van leidinggeven. Zodra een team wordt gevraagd om volgens een andere aanpak te werken, komen onvermijdelijk zwakke plekken en overbodige processen aan het licht. Dat is helemaal niet slecht. Het is evenmin slecht dat enkele van Red Bulls belangrijkste mensen het afgelopen jaar zijn vertrokken. Geen enkel team kan realistisch gezien verwachten dat het zijn sleutelfiguren voor altijd behoudt. Red Bull ondergaat een pijnlijke metamorfose, zeker, maar wel eentje die op enig moment toch had moeten plaatsvinden. Pijn nu, of pijn later? Dat is de keuze, en Red Bull heeft ervoor gekozen die klap nu te incasseren.

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Jarenlang verkeerde Red Bull grotendeels in dezelfde staat. Zolang dat winnende auto's opleverde, was er weinig aan de hand. Maar de terugval in prestaties gedurende 2024 en 2025 legde juist de zwakke plekken bloot, precies zoals McLaren – dat in de jaren 2010 zelf door een vergelijkbare periode ging – uiteindelijk in Woking alle puzzelstukjes op hun plaats kreeg. Winnen laat zien wat een team goed doet; verliezen laat zien wat een team verkeerd doet.

En dat brengt ons bij de huidige situatie. De oude windtunnel van Red Bull voldeed niet langer, het team leunde te zwaar op een aantal specifieke medewerkers en vertrouwt nog altijd op Max Verstappen om de tekortkomingen van de auto te maskeren. Het moet zichzelf losmaken van veel factoren die die zwakke punten jarenlang hebben verhuld.

Is Red Bull dus beter af zonder Horner? Op de lange termijn waarschijnlijk wel. Als het team zijn voormalige leider had behouden, was het waarschijnlijk op vrijwel dezelfde manier blijven functioneren als de afgelopen twintig jaar en was het wellicht comfortabel genoeg gebleven om de zwakke plekken te blijven negeren. Door Mekies' visie te volgen, moet Red Bull een nieuwe koers inslaan. Dat kan ongemakkelijk zijn en tijdelijk zelfs tot mindere prestaties leiden terwijl de organisatie zich aanpast aan de nieuwe werkwijze, maar uiteindelijk draait het allemaal om het toekomstbestendig maken van het team.

Op dit moment voelt het misschien niet alsof Red Bull vooruitgaat, zeker niet omdat Formule 1-fans onmiddellijke successen verwachten. Maar alle teams die langdurig succesvol zijn gebleven, hebben meerdere reorganisaties doorgemaakt. Nu is het de beurt aan Red Bull om de troffel erbij te pakken.

Zie het zo: als een vogel op je voorruit poept en je neemt niet de moeite om dat schoon te maken, dan leert je brein die vlek uiteindelijk te negeren. Soms heb je iemand anders nodig die je erop wijst dat er inderdaad vogelpoep op je auto zit...

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Als je puur naar de huidige problematiek kijkt, dan zijn de uitdagingen waar Red Bull nu voor staat groter dan een jaar geleden. Ook toen was Max Verstappen niet tevreden over de performance, maar slaagde het team erin om een bijzondere comeback te ontketenen. Dit jaar lijkt zo’n ommekeer nagenoeg uitgesloten, erkende Verstappen ook in Silverstone.

Aan de chassiskant houdt het na grote pakketten in Miami en Spielberg een keer op wat Red Bull aan upgrades kan introduceren, terwijl het aan de elektrische kant van de power unit tekortkomt. Laurent Mekies erkende zondagavond openlijk dat Red Bull het op energy starved circuits moeilijk heeft, wat betekent dat na Silverstone ook Spa en Monza een beproeving kan worden.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Op de korte termijn is daar ook geen oplossing voor, aangezien Red Bull bovenaan de ICE-ranking van de FIA is geposteerd. Het betekent dat het geen ADUO token kan verwachten en dus de hardware van de krachtbron niet mag aanpassen. Al die dingen samen maken het voor Red Bull bijzonder lastig om het seizoen nog om te draaien, zoals dat vorig jaar wel lukte.

Die zaken vallen Mekies echter niet zozeer aan te rekenen. De politieke strijd van vorig jaar betekende dat er iets moest gebeuren, oftewel dat Christian Horner het veld moest ruimen als Red Bull de Verstappens wilde behouden. Door die verandering en de politieke realiteit van dat moment – waarbij Verstappen zich positief uitliet over Mekies – is het logisch dat Verstappen voor 2026 besloot te blijven, al heeft dat de situatie op de rijdersmarkt nu wel lastiger voor hem gemaakt.

Mekies kwam met een verfrissende aanpak binnen en werd geroemd om zijn engineering-achtergrond, waardoor er in de eerste maanden bovenal positieve geluiden vanuit het team klonken. Een bestaan in de Formule 1 komt echter met pieken en dalen – zelfs voor de meest succesvolle teambazen in de business, kijk ook naar de lastigere jaren die Toto Wolff heeft gekend – en dit is waarschijnlijk de eerste echte crisissituatie waar Mekies mee om moet gaan.

De performance valt tegen, snelle oplossingen lijken ditmaal niet voor handen en dan is er nog de onvrede van Verstappen, die hij ook in de publiciteit heeft geuit. Verstappen is altijd recht voor de raap in de media – waar het internationale journaille ook hem waardeert – en vertelde in Canada en Oostenrijk dat het team niet naar hem had geluisterd. Dat is ergens best opmerkelijk omdat Mekies meermaals heeft gezegd dat Verstappen ‘de belangrijkste sensor’ in de auto is.

Waar het gebrek aan resultaten in 2026 en mogelijkheden om die snel om te draaien Mekies absoluut niet mag worden aangerekend, is het wel zeer interessant om te zien hoe de vernieuwde teamleiding met de huidige situatie omgaat – in meerdere opzichten is het de meest gespannen situatie sinds de Fransman het stokje bij het team uit Milton Keynes heeft overgenomen.

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Het hangt ervan af aan wie je het vraagt, maar hoewel Laurent Mekies het team technisch gezien veel heeft gebracht, zijn er ook mensen die de invloed van Christian Horner missen. Mekies werd geprezen omdat hij een frisse manier van denken introduceerde, met een meer op engineering gerichte aanpak die oplossingen opleverde voor enkele van Red Bulls grootste problemen met de auto van 2025. Bovendien bracht hij weer enige rust na een turbulente machtsstrijd die de leiding van het team in verschillende kampen had verdeeld.

Tegelijkertijd bracht Horner ook sterk leiderschap met zich mee. De vrijheid die hij had om de vestiging in Milton Keynes naar eigen inzicht te leiden – en die uiteindelijk ook bijdroeg aan zijn ondergang – schermde het team bovendien af van de invloed van Red Bull Oostenrijk. Ik ben er nog niet van overtuigd dat zijn opvolger Mekies dezelfde bewegingsvrijheid krijgt en dat Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff het team op dezelfde manier zijn gang laat gaan als voorheen.

Oliver Mintzlaff, Managing director Red Bull GmbH, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Een teleurstellende start van 2026, gecombineerd met de inmiddels vertrouwde geruchten over de toekomst van Max Verstappen, helpt de druk op de leiding van Red Bull uiteraard niet te verlichten.

Rondom het team is het verhaal ontstaan dat er sprake is van een ware leegloop, waarbij veel belangrijke namen zijn vertrokken of op het punt staan te vertrekken. Het team zelf bestrijdt dat en wijst op de enorme 'strength in depth' binnen de organisatie. Het klopt dat Red Bulls Formule 1-team in Milton Keynes uit meer dan duizend medewerkers bestaat en dat de vertrekkende kopstukken, zoals Gianpiero Lambiase en Paul Monaghan, slechts een handvol bekende namen zijn die de media en het publiek kennen, terwijl hun ongetwijfeld talentvolle opvolgers – als die intern worden doorgeschoven – veel minder zichtbaar zijn.

Maar zelfs als Red Bull gelijk heeft dat het over voldoende kwaliteit in de breedte beschikt en nog altijd veel cv's ontvangt van toptalent dat graag voor het team wil werken, dan nog is er mogelijk sprake van een imagoprobleem. Een paar aansprekende versterkingen op de transfermarkt zouden daarbij kunnen helpen.

Red Bulls grootste pluspunt is vooralsnog de prestatie van de eerste zelf ontwikkelde krachtbron, of in ieder geval van de interne verbrandingsmotor, die als de krachtigste van het veld wordt beschouwd. Dat heeft grote gevolgen gehad voor het ADUO-upgradesysteem, waardoor Red Bull nu juist buitenspel lijkt te staan. Heeft de FIA daar een fout gemaakt? Of is Red Bull simpelweg afgetroefd doordat het politieke spel minder goed heeft gespeeld dan bijvoorbeeld Mercedes en vooral Ferrari? Als je rondvraagt in de Formule 1-paddock, hoor je beide opvattingen. Mocht het laatste waar zijn, dan zou dat een harde les zijn voor Horners opvolger.

Het is bovendien goed om in gedachten te houden dat het tijd kost om een grote organisatie als een topteam in de Formule 1 een nieuwe richting op te sturen. Fred Vasseur trad begin 2023 aan bij Ferrari en pas in 2025 wist hij enkele belangrijke versterkingen binnen te halen. Dit seizoen beginnen die veranderingen pas echt hun vruchten af te werpen. Mekies zal eveneens tijd nodig hebben om Red Bull Racing volledig naar zijn hand te zetten.

Uiteindelijk geldt voor Mekies hetzelfde als destijds voor Horner. De manier waarop het team omgaat met de Max Verstappen-factor en een mogelijk vertrek van de Nederlander zal bepalend zijn voor het oordeel over zijn leiderschap.

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Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Zelfs als we terugkijken naar waar Red Bull precies een kalenderjaar geleden stond, is het verschil niet bijzonder groot. De opleving kwam pas in de tweede helft van vorig seizoen, toen Red Bull Max Verstappen eindelijk weer het materiaal gaf om de strijd met de McLaren-coureurs om de wereldtitel aan te gaan. Maar ook het middendeel van dat seizoen was allesbehalve sterk.

Dit seizoen is aanzienlijk lastiger verlopen en Red Bull zal een wonder nodig hebben om nog in de titelstrijd te blijven. Op dit moment doet het team van Verstappen simpelweg niet mee. Maar is dat voldoende om te concluderen dat de organisatie zich in een crisis bevindt? Niet per se.

Met de ingrijpende reglementswijzigingen was het onvermijdelijk dat de pikorde zou veranderen. Toeval of niet, juist de twee teams die vorig seizoen de meeste reden hadden om hun 2025-auto's lang door te ontwikkelen, zijn nu teruggevallen. Niet alleen Red Bull heeft het dit jaar moeilijk, maar ook McLaren. Je kunt stellen dat het team uit Woking deels is teruggevallen vanwege zijn status als klantenteam. Tegelijkertijd heeft Red Bull vanaf nul een volledig nieuwe krachtbronafdeling moeten opbouwen, iets waarin het veel beter is geslaagd dan vrijwel iedereen vooraf had verwacht.

Tijdens zijn bezoek aan de paddock in Silverstone benadrukte Christian Horner nog hoe trots hij is op het werk dat Red Bull Powertrains heeft verricht, een project dat hij zelf mede heeft opgezet. Daar is ook alle reden toe. Maar om nu al te stellen dat zijn vertrek voelbaar is, zou voorbarig zijn.

Dit is nog altijd grotendeels dezelfde organisatie, met dezelfde processen en systemen. Zoals iedere goed opgebouwde organisatie kan ook Red Bull blijven functioneren zonder volledig afhankelijk te zijn van één individu. De echte test van de 'strength in depth' van Red Bull komt pas de komende jaren, niet nu.

Het vertrek van verschillende sleutelfiguren, waaronder Horner, zal anderen dwingen de noodzakelijke aanpassingen door te voeren aan de systemen en werkwijzen van het team, terwijl de Formule 1 zich blijft ontwikkelen. De terugval van dit seizoen was onder de gegeven omstandigheden altijd een mogelijkheid. Red Bull vocht tot het einde van vorig jaar om de wereldtitel bij de coureurs en bouwde tegelijkertijd vanaf nul een eigen krachtbronproject op. Met of zonder Horner zou dat altijd een enorme uitdaging zijn geweest.

De taak van Laurent Mekies is nu om ervoor te zorgen dat Red Bull zich in de juiste richting blijft ontwikkelen, zeker nu het team een volledig nieuw tijdperk ingaat als motorfabrikant. Maar het echte oordeel over zijn leiderschap zal pas in 2027 en de jaren daarna kunnen worden geveld.

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Photo by: Clive Mason / Getty Images

De machtsstrijd is niet verdwenen, misschien was Horner het probleem niet? – Ewan Gale

Toen het verrassende nieuws naar buiten kwam dat Christian Horner door Red Bull werd ontslagen, was de nieuwsgierigheid groot over welke richting het team vervolgens zou inslaan.

Die verandering betaalde zich aan het einde van het seizoen in ieder geval uit. Laurent Mekies trad aan als teambaas en zijn op engineering gerichte leiderschapsstijl hielp de prestaties van het team om te draaien. Samen met Max Verstappen leidde dat tot een sterke eindsprint in de strijd om de wereldtitel.

Toch kende de start van het nieuwe seizoen de nodige uitdagingen, bovenop het vertrek van verschillende prominente medewerkers. En hoewel zorgen over een interne machtsstrijd destijds een rol speelden bij het vertrek van Horner, zijn er weinig aanwijzingen dat die spanningen inmiddels volledig zijn verdwenen.

Dat een team in de Formule 1 af en toe een mindere periode op de baan kent, is niet meer dan normaal – kijk maar naar Mercedes, Ferrari en McLaren. Maar de voortdurende onrust achter de schermen past minder goed bij een succesvolle organisatie.

De toekomst van Verstappen blijft bovendien onderwerp van voortdurende speculatie. Vertrekt hij uit de Formule 1? Stapt hij over naar McLaren, Mercedes of misschien een ander team?

Die speculatie werd in het verleden in ieder geval aangewakkerd door zijn management. Als dat onder Mekies nog altijd het geval is, was Horner dan eigenlijk wel het probleem?

Een belangrijk pluspunt sinds het vertrek van Horner is wel dat Isack Hadjar veel meer op gelijke voet met Verstappen heeft kunnen opereren, waardoor Red Bull weer over twee competitieve auto's beschikt in plaats van slechts één. De Fransman heeft afgerekend met de vloek van het tweede zitje die sinds Pierre Gasly in 2019 Daniel Ricciardo opvolgde boven het team hing – iets waarvan het onwaarschijnlijk leek dat het onder Horner zou verdwijnen.

Maar is er nu werkelijk zoveel veranderd in Milton Keynes? Het eerlijke antwoord luidt waarschijnlijk: niet echt.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Nog te vroeg om te oordelen, maar de eerste signalen zijn niet positief – Haydn Cobb

Ja, ik zit nog altijd op de wip. Soms is één jaar voldoende om een Formule 1-team volledig te transformeren. Een positief voorbeeld? Alpine. Een negatief voorbeeld? Aston Martin.

Maar als je de situatie genuanceerd bekijkt, spelen er duizenden factoren mee in hoe Red Bull er een jaar na het vertrek van Horner voorstaat. Het nieuwe motorproject, een van Horners belangrijkste nalatenschappen binnen het team, is misschien wel té succesvol geweest. De krachtbron kwam bovenaan de prestatieranglijst terecht en werd daardoor buitenspel gezet door concurrenten binnen het ADUO-systeem. Tegelijkertijd is het ook eerlijk om te zeggen dat het totale power unit-pakket niet als het beste van het veld kan worden beschouwd, ook al levert de V6-verbrandingsmotor volgens de metingen meer vermogen dan de concurrentie.

Los van dat politieke hoofdpijndossier is het motorproject veelbelovend van start gegaan – zeker in vergelijking met de volledig nieuwe programma's van Audi en Honda. Tijdens deze eerste fase ligt de nadruk op het verder verfijnen van de rijeigenschappen en de schakelproblemen waar Max Verstappen zo vaak over klaagt.

Red Bull blijft bovendien een topteam. Hoewel het is teruggevallen naar de vierde plaats in de pikorde, waar het ten tijde van Horners vertrek nog tweede stond, zit het nog altijd dicht achter McLaren, Mercedes en Ferrari en beschikt het over de potentie om terug te vechten.

Toch bestaat het gevoel dat het herstelvermogen dat Red Bull vorig jaar nog had – en Verstappen bijna een vijfde wereldtitel opleverde – onder de nieuwe reglementen ontbreekt. De problematische roterende achtervleugel heeft het team nadrukkelijk in de schijnwerpers gezet, terwijl Verstappen geen geheim heeft gemaakt van zijn onvrede over het team en over bepaalde beslissingen tijdens raceweekenden, zoals het afwijzen van zijn wens om in Silverstone vanuit de pitstraat te starten.

Verstappen is meer dan ooit het absolute middelpunt van het team geworden – al was hij dat daarvoor natuurlijk ook al – maar nu Horner, Adrian Newey en anderen zijn vertrokken, draait alles om de viervoudig wereldkampioen. De vraag is echter of hij voldoende geduld heeft om op een herstel te wachten, of überhaupt nog voldoende motivatie heeft om in de Formule 1 actief te blijven. Dat zal voor een groot deel bepalen hoe de toekomst van Red Bull er op de korte en middellange termijn uitziet.

Met het ontslag van Horner hoopte Red Bull de interne verhoudingen te stabiliseren, maar het heeft niet voorkomen dat prominente medewerkers door concurrenten werden weggeplukt. In de afgelopen twaalf maanden werd bekend dat hoofd race-engineering Gianpiero Lambiase naar McLaren vertrekt en chief engineer Paul Monaghan de overstap maakt naar Cadillac. Daarnaast nam Red Bull afgelopen winter ook afscheid van Helmut Marko – al was dat een eigen keuze en niet het gevolg van externe omstandigheden.

De signalen zijn dit jaar dus minder positief dan twaalf maanden geleden. Mocht Red Bull bovendien ook Verstappen kwijtraken, dan zou dat het einde betekenen van een tijdperk waarin het team structureel om de wereldtitels streed. Maar als Red Bull Verstappen weet te overtuigen om te blijven én opnieuw tekenen van herstel kan laten zien, dan is het misschien toch beter af dan een jaar geleden.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images