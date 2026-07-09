Een jaar later: Hoe Red Bull is veranderd na het ontslag van Horner

Op 9 juli 2025 zorgde het nieuws van het ontslag van Christian Horner als F1-baas van Red Bull Racing voor schokgolven door de paddock. Daarmee kwam een einde aan een periode van 20 jaar die twee dominante, titelwinnende dynastieën opleverde. Horner werd aan de kant gezet na een langdurige politieke strijd binnen Red Bull, waarbij een brede reeks dominostenen allemaal bijdroeg aan deze sensationele uitkomst.

Daarvoor in de plaats kwam Laurent Mekies, een gerespecteerde figuur die eerder aan het hoofd stond van zusterteam Racing Bulls, terwijl Red Bull Oostenrijk ervoor koos de teugels strakker in handen te nemen, in plaats van één figuur de volledige controle over Milton Keynes te laten vergaren.

Evolutie, geen revolutie

Toen Mekies eenmaal goed en wel op zijn plek zat, was zijn eerste prioriteit om de situatie in kaart te brengen in plaats van drastische veranderingen door te drukken. Een duidelijke breuk zou suggereren dat Red Bull vanaf nul moest beginnen, maar dat was uiteraard niet het geval. Het overgrote deel van de mensen die Red Bull in bijvoorbeeld 2022 succesvol maakten, was er nog steeds, en het zou ook Horners eigen enorme bijdrage tekortdoen.

Het kostte Mekies ook tijd om te begrijpen wat een team van meer dan 1000 medewerkers liet draaien, en waar hij subtiele verbeteringen kon aanbrengen om het beste uit hen te halen. "Ik kijk nog steeds naar deze mensen zoals de meeste buitenstaander naar het team kijken," zei Mekies in zijn eerste publieke verklaring sinds hij de rol had overgenomen. "Wij kijken naar jullie en zien de allerbeste mensen ter wereld in wat ze doen. De focus zal er echt op liggen ervoor te zorgen dat alle getalenteerde mensen hier krijgen wat ze nodig hebben om op hun best te presteren, want ze zijn al de allerbesten."

Dat betekende niet dat Mekies geen veranderingen doorvoerde, zeker aan de werkwijze op het circuit. Ondanks dat hij weigerde de credits op te eisen, bracht Mekies wel een meer op engineering gerichte aanpak met zich mee, en stelde hij zijn engineers de juiste vragen. "Ik vind de manier waarop Laurent werkt wel goed, heel gemotiveerd, voortdurend de juiste vragen stellend aan mij, maar ook aan het team. Ik denk dat het mooi is om te zien," zei Verstappen na een paar weekenden werken onder de Fransman.

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Photo by: Clive Mason / Getty Images

Mekies kreeg op zijn minst deels de credits voor het feit dat Red Bull enkele oplossingen vond voor de handlingproblemen met de 2025-auto, waardoor Verstappen de druk op McLaren tot het bittere einde kon opvoeren. Het was een veelbelovende start van het tijdperk na Horner.

Maar in dat stadium lagen de grootste uitdagingen voor Red Bull nog voor de boeg, in de vorm van de radicale reglementswijziging voor 2026 en het team dat voor het eerst zijn eigen power unit bouwde, eigenlijk het geesteskind van Horner.

Het politieke spel spelen nu Red Bull fabrikant wordt

Tot Horners verdienste heeft Red Bull Ford Powertrains, onder leiding van voormalig Mercedes-man Ben Hodgkinson, de verwachtingen overtroffen met een krachtige V6-motor, terwijl er nog veel werk te doen is aan de elektrische kant en aan de startprocedure van de RB22.

Maar nu lijkt het er ook op dat Red Bull mogelijk slachtoffer wordt van dat vroege succes, aangezien het naar verwachting wordt uitgesloten van motorupgrades omdat zijn motor als de krachtigste van de grid werd aangemerkt. Red Bull heeft dit betwist en de FIA gevraagd een grondige evaluatie te laten uitvoeren, maar Motorsport.com heeft vernomen dat die evaluatie de eerste bevindingen van de autosportbond alleen maar heeft bevestigd en voor Red Bull een frustrerende ervaring is geweest.

Heeft Red Bull het recht zich benadeeld te voelen of is het door de likes van Ferrari en Mercedes politiek afgetroefd? De tijd zal het leren. Maar Horner was en is nog altijd een meesterpoliticus en communicator, en te midden van de controverse over de regels voor 2026 en het ADUO-upgradesysteem vraag je je af of de voormalige baas een andere aanpak zou hebben gehad.

Red Bulls tweede-zitje-syndroom verhelpen

Als er voor Red Bull één goed ding uit 2026 is voortgekomen, dan is het dat zijn tweede-zitje-syndroom genezen lijkt. Na een reeks coureurs die moeite hadden om het zitje naast Verstappen eigen te maken, heeft voormalig Red Bull-junior Isack Hadjar die ban doorbroken met een indrukwekkende start bij Red Bull Racing, waarmee hij de directe snelheid bevestigde die hij in zijn rookieseizoen van 2025 bij het satellietteam liet zien. Hadjar pakte bij zijn eerste poging in Melbourne de derde plaats op de grid en klom in Monaco op het podium, ook al werd dat later teruggegeven aan Pierre Gasly van Alpine.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Dat Hadjar kan leveren is waarschijnlijker een bijproduct van de geheel nieuwe reglementen dan van iets wat het team bewust had kunnen doen, evenals een compliment voor de mentale weerbaarheid van de jonge Fransman onder de spotlights van het grote team.

Groundhog day terwijl Max Verstappen-geruchten oplaaien en het personeelsverloop doorgaat

Het goede is dat Hadjar niet aanzienlijk meer worstelt met vertrouwen en de balans van de auto dan Verstappen. Het slechte nieuws is dat beide coureurs erdoorheen gaan. En dat heeft onvermijdelijke speculatie over de kroonjuweel van het team aangewakkerd.

Het zou geen F1-seizoen zijn zonder geruchten die Verstappen aan een rivaliserend team linken, of zelfs aan een vroegtijdig F1-pensioen vanwege de mate waarin de Nederlander gedesillusioneerd is met het huidige reglement. Wat de toekomst brengt, is iets wat alleen de viervoudig wereldkampioen weet, ondanks wat aandachttrekkers op internet ook mogen beweren te weten.

Maar de taak die voor Mekies ligt is dezelfde als die voor Horner was, en dat is ervoor zorgen dat alle omstandigheden kloppen zodat Verstappen zijn contract uitdient en al die geruchten op niets uitlopen.

Opeenvolgende defecten aan de achtervleugel zullen niet helpen om vertrouwen te wekken, en het team gaat nu opnieuw door een cruciale fase om betekenisvolle oplossingen te vinden voor zijn tekortkomingen, of die nu operationeel zijn of puur met performance te maken hebben.

Dit speelt tegen de achtergrond van nog meer belangrijke Red Bull-medewerkers die zijn vertrokken of binnenkort richting de uitgang gaan. Sinds Horners ontslag een jaar geleden heeft het team ook langdurig Red Bull-adviseur Helmut Marko aan de kant gezet, terwijl Verstappens langdurige bondgenoot en race-engineer Gianpiero Lambiase een deal heeft getekend om uiterlijk in 2028 naar McLaren te vertrekken en Paul Monaghan op weg lijkt naar Cadillac.

Gianpiero Lambiase, Red Bull Racing Photo by: Kym Illman / Getty Images

Is de braindrain bij Red Bull echt of is er te veel aandacht voor sommige vertrekkers, simpelweg vanwege hun mediaprofiel? Misschien ligt de waarheid ergens in het midden.

De naam van het spel is voor Mekies echter niet veranderd. Het enige wat er echt toe doet, is de snelste auto bouwen. En als dat dit jaar niet lukt, dan alle mensen en middelen op hun plek krijgen om ervoor te zorgen dat je dat volgend jaar wel kunt.

Als Mekies Verstappen ervan kan overtuigen dat dat het geval is, en de Nederlander niet te genoeg heeft van F1 als geheel om iets anders met zijn leven te gaan doen, dan valt de rest op zijn plaats.

Voor het geval het nog gezegd moest worden: wat voor de Verstappens telt, is hetzelfde als wat voor elke andere coureur telt. Het draait allemaal om winnen. Dat was zo onder Horner, en dat is 12 maanden later nog steeds zo.

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