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Waarom Red Bull worstelde op Silverstone en Max Verstappen hetzelfde verwacht op Spa

Zogenaamde 'energy-starved' circuits blijken lastig voor Red Bull. Max Verstappen concludeerde dat eerder al, nu erkent ook teambaas Laurent Mekies dat Spa-Francorchamops en Monza een zware beproeving kunnen worden.

Ronald Vording
Ronald Vording
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Alhoewel Red Bull volgens de initiële resultaten de beste interne verbrandingsmotor van de Formule 1 grid zou hebben – wat overigens nauw samenhangt met hoe iedereen de power unit precies heeft gerund tijdens de eerste raceweekenden – komt de nieuwkomer aan de elektrische kant ogenschijnlijk tekort.

Het komt volgens Verstappen vooral aan de oppervlakte op zogenaamde 'energy-starved' circuits, oftewel banen waarop energiemanagement een nog grotere rol speelt dan normaal. Red Bull worstelde in Japan – in die fase van het seizoen ook nog aan de chassiskant en met fors overgewicht – en dat patroon herhaalde zich in Silverstone.

Verstappen leek voor zijn crash weliswaar op weg naar een podiumplek, maar was daar na afloop zeer duidelijk over. “Als we daar als derde waren gefinisht, dan was dat natuurlijk totaal niet terecht geweest”, sprak de viervoudig wereldkampioen. Zijn problemen achter het stuur kwamen deels door de balans- en power unit-problemen waardoor hij graag vanuit de pitstraat was gestart, maar volgens hem ook doordat de lay-out Red Bull niet ligt.

Verstappen felt a podium finish at Silverstone would have been undeserved, given all the problems Red Bull had faced

Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

De verklaring daarvan is tweeledig. Om te beginnen zijn snelle bochten – ondanks dat het in Barcelona nog niet zo slecht oogde – niet het sterkste punt van Red Bull, en Silverstone is een aaneenschakeling daarvan.

Ten tweede is Red Bull qua energiemanagement niet het meest efficiënte team en dat kan in Spa-Francorchamps weer problematisch worden. Oliver Bearman en Fernando Alonso hebben alvast gewaarschuwd dat het circuit in de Ardennen nog onnatuurlijker zal zijn voor coureurs qua energiemanagement dan Silverstone.

Verstappen weet dat zijn favoriete circuit daardoor heel anders zal aanvoelen, maar ook dat Red Bull er waarschijnlijk wederom een lastig weekend tegemoet gaat. “Spa en Monza zullen heel leuk worden, ja”, zei Verstappen cynisch. “En dat is jammer, want ik vind Spa natuurlijk wel een heel mooi circuit. Alleen dit jaar zal het heel anders aanvoelen.”

Staat Red Bull schaakmat met de power unit?

Teambaas Mekies deelt Verstappens verwachting dat het raceweekend op Spa-Francorchamps een nieuwe beproeving kan worden voor Red Bull. "Een week geleden [in Oostenrijk] vochten we om de zege", zei hij. "Een paar dagen later, op Silverstone, liepen we tegen behoorlijk stevige beperkingen aan die ons ervan weerhielden alles uit ons pakket te halen. We denken dat dit zich opstapelt op een circuit als Silverstone. Wanneer het meer op energiemanagement aankomt, lijken we meer moeite te hebben."

"Op circuits waar de energiebeperkingen groot zijn, hebben we meer problemen in vergelijking met de concurrentie. In dat opzicht vrees ik dat Spa ook in die categorie zal vallen."

The initial ADUO ranking does not offer a short-term solution to Red Bull’s energy management weakness

Foto door: Paul Foster

Red Bull analyseert logischerwijs de data van Silverstone om het qua het runnen van de power unit beter te doen, maar Mekies weet dat het beeld binnen twee weken niet drastisch kan kantelen.

"Dat betekent niet dat we opgeven en de bladzijde zomaar omslaan. Het betekent dat we zullen moeten verbeteren, liever vroeg dan laat. Het gaat erom op alle fronten te verbeteren, dat is wat we elke dag proberen te doen. We moeten dit weekend gebruiken om een kleine stap vooruit te zetten op dit type circuit, hopelijk al voor Spa."

Dat gezegd hebbende, is Red Bull beperkt in wat het kan doen, zeker als het geen ADUO krijgt. De ADUO-tokens mogen immers ook worden ingezet voor de elektrische kant van de krachtbron, maar als Red Bull bovenaan de rangschikking blijft staan, dan staat het in zekere zin schaakmat. Het komt aan de elektrische kant tekort, maar kan daar door de initiële rangschikking van de interne verbrandingsmotoren niets aan doen. En erger nog: het is eigenlijk overgeleverd aan de tegenstand om ooit van die eerste plaats af te komen.

Het betekent dat er voor de korte termijn geen oplossing is en dat er in het team al meer wordt uitgekeken naar de Hungaroring, een circuit met overwegend langzame bochten dat qua power unit eenvoudiger zou moeten zijn.

"Ik vertrouw erop dat het team snel leert, het is nog steeds het eerste jaar met onze motor. Ze gaan dit soort circuits met een energietekort onder de knie krijgen", probeert Mekies optimistisch te blijven. "Er kunnen hardwarebeperkingen zijn, maar ik weet dat het team alsnog goed is in snel bijsturen. Ik hoop dat we er in Spa iets beter voor staan, maar je hebt gelijk als je zegt dat het qua karakteristieken vrij vergelijkbaar zou moeten zijn met Silverstone. En dan geeft Budapest hopelijk een ander beeld."

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