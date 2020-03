Bevestigd: Formule 1 stelt technische regelwijziging uit tot 2022

De beslissing werd genomen tijdens een telefonische conferentie waarbij de teambazen, FIA-president Jean Todt en namens de Formula One Group Chase Carey en Ross Brawn aanwezig waren.

De teams hadden eerder deze week al het idee geopperd om de introductie van het ingrijpend veranderde nieuwe technische reglementen vanwege de coronacrisis met een jaar uit te stellen. Reden is dat de financiële impact van de crisis nog niet is te overzien en het de teams onverantwoord lijkt om in onzekere tijden veel geld te steken in een compleet nieuwe auto. Ook zou de beperkte ruimte op de Formule 1-kalender dit jaar het ontwikkelen van een nieuwe auto in gevaar kunnen brengen.

De partijen hebben nu afgesproken dat de huidige regels ook voor het seizoen 2021 zullen gelden. Daarbij wordt de ontwikkeling van onder andere het chassis en de versnellingsbakken bevroren, maar mogen bijvoorbeeld aerodynamische onderdelen nog wel door blijven ontwikkeld.

In 2021 – wanneer de crisis hopelijk is uitgewoed – mogen de teams dan verder met het ontwikkelen en produceren van de nieuwe generatie F1-auto’s. Dat zal dan wel gebeuren onder het budgetplafond dat volgend jaar moet worden ingesteld.

Details zijn er nog niet, maar die worden in de komende maanden uitgewerkt en moet uiteindelijk door de World Motor Sport Council worden goedgekeurd.

De 2021-regels worden verplaatst naar 2022