Ook FIA WEC Sebring afgelast door coronavirus

Er bestond al langer twijfel over het gemeenschappelijke weekend van het WEC en IMSA op het circuit van Sebring, nadat elders in de auto- en motorsport het ene na het andere evenement werd geschrapt.

De 1000 Mijl van Sebring, een race uit het wereldkampioenschap endurance, werd donderdagochtend officieel geschrapt. De genadeklap was de aankondiging op woensdagavond van Amerikaanse president Donald Trump dat er een reisverbod komt voor buitenlanders die vanuit Europa naar Amerika willen reizen. Daardoor zijn de meeste teams, rijders, officials en media niet in staat om naar Florida af te reizen.

"Deze beslissing is niet zomaar genomen. Onze teams en officials vinden het belangrijk om in Sebring te racen. Deze afgelasting werd ons opgelegd door de reisbeperkingen van Europa naar Amerika, maar het WEC blijft de gezondheid en het welzijn van de teams, officials en fans hoog in het vaandel dragen. De kwaliteit van elk aspect van een WEC-evenement ligt aan de basis van alles wat we doen en zal nooit in het geding worden gebracht."

Woensdag publiceerde IMSA een statement waarin het stelt dat de IMSA 12 uur van Sebring, die op hetzelfde weekend plaatsvind als de 1000 Mijl, vooralsnog doorgaat met extra maatregelen. De endurancerace in Sebring is een historische race met een echte festivalsfeer, die meer dan honderdduizend fans naar Sebring lokt. Het is dus de vraag of zo'n massabijeenkomst op dit moment nog wel kan doorgaan. Elders in het land zijn andere grootschalige evenementen al afgelast, waaronder South by Southwest in Texas en E3-beurs in Los Angeles. Ook de MotoGP Grand Prix in Austin is uitgesteld, terwijl het NBA-basketbalseizoen is stopgezet nadat een speler van Utah Jazz positief werd bevonden op COVID-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt.

In de autosportwereld is het huidige Formule E-seizoen voor twee maanden stilgelegd. De Formule 1 komt dit weekend op gang in Australië, al zijn er vraagtekens bij de volgende races in Bahrein en Vietnam. De Chinese Grand Prix in Shanghai werd eerder al uitgesteld.