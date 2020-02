WEC Austin: Dominante overwinning voor Rebellion

Gustavo Menezes, Bruno Senna en Norman Nato vertrokken in de #1 Rebellion R-13 vanaf pole-position en kwamen geen moment serieus in gevaar. Het drietal profiteerde van het zwaardere handicapgewicht van rivaal Toyota. Al in het eerste uur bouwden de leiders een marge van 23 seconden op ten opzichte van de eerste achtervolger: de TS050 Hybrid van Sebastién Buemi, Kazuki Nakajima en Brendon Hartley. Uiteindelijk finishten zij op 51 seconden van de winnaars. Kampioenschapleiders Mike Conway, Jose Maria Lopez en Kamui Kobayashi finishten op twee ronden achterstand in de tweede Toyota als derde.

LMP2: Podium voor Ho-Pin Tung

Paul di Resta, Filipe Albuquerque en Phil Hanson scoorden voor United Autosports hun tweede opeenvolgende zege. In de beginfase zag het daar niet naar uit aangezien Di Resta ver terugzakte en het team de strategie omgooide door Hanson eerder dan gepland in te laten stappen. Constante rondetijden van het drietal brachten het team terug in de strijd om de zege. Tegen de tijd dat Di Resta met twintig minuten op de klok binnenkwam voor een splash-and-dash had hij al 80 seconden voorsprong op de eerste achtervolger. Uiteindelijk kwam de Schot met 24 seconden marge over de meet. De #37 Jackie Chan DC Racing Oreca van Ho-Pin Tung, Will Stevens en Gabriel Aubry finishte als tweede. Zij liepen wat tijdverlies op na een touché met de Racing Team Nederland-bolide van Frits van Eerd.

De JOTA #38 van Anthony Davidson, Antonio Felix da Costa en Roberto Gonzalez eindigde als derde. Racing Team Nederland-coureur Nyck de Vries knokte in de slotfase om de vierde stek met Nicolas Lapierre maar moest zijn meerdere erkennen in de Fransman.

GTE: Dubbelzege Aston Martin, pech Bleekemolen

De WK-leidende Aston Martin #95 van Nicki Thiim en Marco Sorensen zegevierde ook op Amerikaanse bodem: hun derde overwinning van het seizoen. Thiim bouwde in zijn eerste stint een gezonde voorsprong op en weerstond in de slotfase een aanval van de #92 Porsche van Michael Christensen en Kevin Estre. Zij finishten op slechts vier seconden achterstand. Alex Lynn en Maxime Martin reden in de #97 Aston Martin lange tijd op de tweede plaats maar zakten in de slotfase weg tot de vierde stek, nog achter de #51 Ferrari van James Calado en Alessandro Pier Guidi.

In de GTE AM ging de winst eveneens naar Aston Martin. Charlie Eastwood, Salih Yoluc en Jonathan Adam boekten hun derde zege in vier races tijd. In het laatste half uur passeerde Eastwood de leidende #98 en won met drie seconden marge. De #57 Porsche van Egidio Perfetti, Matteo Cairoli en nieuwkomer Laurents Horr pakten de laatste podiumplaats.

Jeroen Bleekemolen kampte met Ben Keating en Felipe Fraga met een versnellingsbakprobleem waardoor twintig minuten verloren ging. Het drietal eindigde met hun Porsche 911 RSR als laatste in de klasse.