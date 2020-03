Interview: WEC CEO Neveu over het schrappen van Sebring

Wanneer is de beslissing genomen om de race te annuleren?

"Zoals bekend hebben we de situatie nauwlettend in de gaten gehouden, maar toen president Trump de aankondiging deed over het verbod op vluchten vanaf het Europese vasteland, wisten we dat we weinig andere keus hadden dan om onmiddellijk te annuleren. Zoveel leden van onze paddock komen uit de Schengenzone dat het onmogelijk zou zijn om de race zonder hen te houden. We hebben snel gehandeld omdat zoveel teamleden - onze eigen leden binnen de WEC en onze deelnemers - op het punt stonden in het vliegtuig te stappen om naar Florida te komen. We hebben het nieuws zo vroeg mogelijk naar buiten gebracht in Europa om mensen te waarschuwen hun plannen te wijzigen of te annuleren."

Kon de beslissing eerder genomen worden?

"In samenwerking met IMSA en Sebring Raceway, en rekening houdend met het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Amerikaanse federale en staatsgezondheidsinstanties dat we elke dag in de aanloop naar 11 maart hadden, was het niet nodig om deze beslissing eerder te nemen. We zouden doorgaan. Er waren natuurlijk zorgen, vooral met betrekking tot de situatie in Italië die we aan het evalueren waren, maar om 17.00 uur gisteren was het op dat moment nog steeds mogelijk om te racen."

Wordt de race op een later moment verreden?

"Met ons seizoen dat over twee kalenderjaren loopt, is deze optie voor ons moeilijker dan bijvoorbeeld IMSA, die een race naar later in het jaar zou kunnen uitstellen. Het is moeilijk om hier nu meer over te zeggen. Op dit moment hoeft het waarschijnlijk niet gezegd te worden, maar we zijn allemaal wanhopig teleurgesteld. SuperSebring was niet alleen een enorm belangrijk evenement voor de sportscarraces wat betreft de zichtbaarheid in de Verenigde Staten en de resultaten, maar op persoonlijk vlak was het een favoriet voor bijna iedereen die erbij betrokken was. We staan voor een zeer uitdagende situatie die totaal ongekend en onvoorspelbaar is, en die elke dag verandert."

Wat gebeurt er met alle goederen en infrastructuur die al aanwezig zijn?

"Het logistiek- en sportieve team van de WEC was al ter plaatse in Florida voor de opbouw. Zij zorgen er samen met onze logistieke partner DHL Global Forwarding voor dat de vracht veilig wordt ingepakt en teruggestuurd naar Europa. Het is een enorme klus, maar we hebben een uitstekend team dat hieraan werkt. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om het hele organisatieteam en de verschillende leveranciers, die betrokken zijn bij deze zeer moeilijke situatie en die dag en nacht aan het werk zijn om zaken op te lossen, hartelijk te bedanken. Ook onze partners van IMSA, alle WEC-deelnemer, worden zeer oprecht bedankt voor hun volledige steun in deze unieke en uitdagende omstandigheden."

Welke gevolgen heeft dit voor de WEC?

"Voordat we hierop antwoorden, is onze eerste en grootste zorg de mensen die door het virus worden getroffen, waar ze zich ook bevinden. Ten eerste moeten we voor elkaar zorgen en elkaar steunen om de coronaviruspandemie te overwinnen. Dit gezegd zijnde, is de commerciële, sportieve en menselijke impact die dit voor de toekomst zal hebben, net als bij zoveel andere racekampioenschappen, bedrijven en organisaties, aanzienlijk, dus we moeten nog harder werken om ons kampioenschap aan te passen, te verfijnen, te vernieuwen of nieuw leven in te blazen. We zeggen niet dat het gemakkelijk zal zijn, maar dit is wat we moeten doen. Op de korte termijn moeten we echter niet vergeten dat we ons midden in een overgangssituatie bevinden - ook al is het een situatie zonder definitief einde. We moeten kalm blijven, zorgen voor degenen die we het dichtst bij zijn en de uitdagingen van elke dag aangaan.

Worden andere wedstrijden ook geannuleerd?

"We zijn ons er zeer, zeer goed van bewust dat dit een snel veranderende situatie is, en een situatie die niemand van ons ooit eerder heeft meegemaakt. Eerlijk gezegd kunnen we die vraag nu niet beantwoorden omdat het niet alleen onze beslissing is. We zullen jullie allemaal zo snel mogelijk op de hoogte houden. Natuurlijk zullen we onze bestaande Covid-19 monitoring groep handhaven en zullen we onze paddock op de hoogte blijven houden van alle ontwikkelingen".