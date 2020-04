Ferrari bereidt zich voor op heropening fabrieken

Dit programma moet niet alleen het Formule 1-personeel, maar ook de overige medewerkers van de sportautofabriek klaarstomen voor wanneer in Italië de fabrieken weer open mogen.

Het programma bestaat uit verschillende stadia, te beginnen met een heropening van de kantoren in Maranello en Modena op het moment dat de Italiaanse overheid dat toestaat. De volgende stap is een vrijwillige bloedtest onder alle Ferrari-medewerkers (en hun directe omgeving) om te beoordelen of zij antistoffen hebben aangemaakt en dus besmet zijn geweest. Dit zou een eerste beeld moeten geven van hoe het met de gezondheid van het personeel is gesteld. De laatste stap is het vrijwillige gebruik van een app die de medewerkers kunnen gebruiken om symptomen in de gaten te houden en die kan waarschuwen bij klachten.

Ferrari heeft daarnaast aangekondigd voor al het personeel – indien gewenst – medische en psychische hulp in te schakelen. Medewerkers die getroffen zijn door het coronavirus krijgen gratis medische hulp en de mogelijkheid om thuis in quarantaine te gaan, waar ze verder zullen worden bijgestaan door medisch personeel.

Net als in andere landen wordt ook in Italië gediscussieerd over het versoepelen van de lockdown die er nu geldt, maar de Italiaanse regering heeft die lockdown afgelopen vrijdag juist verlengd tot en met 3 mei. Bovendien maakte de internationale autosportfederatie FIA vorige week bekend dat de sluiting van de Formule 1-fabrieken is verlengd van drie naar vijf weken. De meeste teams zitten nog midden in die periode.