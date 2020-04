Vettel: “Positie Ferrari belangrijker dan strijd met Leclerc”

In 2019 werd Sebastian Vettel voor het eerst in zijn periode bij Ferrari verslagen door zijn teamgenoot. Met Kimi Raikkonen rekende hij tussen 2015 en 2018 ieder jaar relatief eenvoudig af, maar de komst van Charles Leclerc bracht daar verandering in. In zijn eerste seizoen bij Ferrari won de Monegask meer races dan Vettel, terwijl hij ook meer pole positions en meer punten pakte. Leclerc werd in de winter vervolgens beloond met een contractverlenging tot eind 2024, terwijl Vettel in 2020 alles op alles moet zetten om een nieuw contract in de wacht te slepen.

De rivaliteit tussen de Ferrari-teamgenoten leek vorig jaar enkele malen uit de hand te gaan lopen, maar voor Vettel telt in 2020 alleen dat de Scuderia terugkeert aan de top in de Formule 1. “Het is niet zo belangrijk of ik vijf punten meer of minder heb [dan Leclerc]”, zei Vettel in een exclusief interview met Motorsport.com. “Het belangrijkste is dat we als team de juiste kant op gaan. Vorig jaar was duidelijk een stap terug, want we waren niet zo sterk als de jaren daarvoor. Daar zijn redenen voor. Die moeten we begrijpen en elimineren, zodat we progressie kunnen boeken. Op dat moment boeien die vijf punten meer of minder mij wel, maar wat voor iedereen hier echt het doel is, is om ervoor te zorgen dat Ferrari terugkeert aan de top.”

'Meer pieken en dalen in verslaggeving'

Afgelopen seizoen stelden de media regelmatig kritische vragen aan Vettel, die een aantal keren flink in de fout ging. De viervoudig wereldkampioen heeft het gevoel dat de achtbaan-achtige manier van verslaggeving in de Formule 1, waarbij hij op het ene moment wordt afgeschreven en een race later weer de hemel in wordt geprezen, veel extremer is dan in het verleden. “De vragen veranderen iedere dag, ze veranderen na ieder resultaat”, zei hij. “Wat dat betreft denk ik dat het tegenwoordig veel meer om de korte termijn gaat. Als je een slechte dag hebt, is het de weken daarna een ramp. Als je een goede dag hebt, ben je de weken daarna de held.”

“Zo is het altijd al een beetje geweest, maar de snelheid van de veranderingen is veranderd. Dat is waarschijnlijk iets dat niet alleen de F1 ervaart, maar het is mogelijk iets wat de hele wereld ervaart”, vervolgt Vettel. “Ik ben geen financieel expert, maar je hoeft alleen de financiële markt, de beurs, een dag te volgen en het gaat op en neer. Als je vijftien jaar geleden hetzelfde gedrag zou hebben, zou men in paniek raken. Nu is het volkomen normaal om twee procent omhoog en drie procent omlaag te gaan. Twintig jaar geleden zou men denken dat er een probleem is.”