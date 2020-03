Alle teamleden McLaren gezond teruggekeerd in Groot-Brittannië

In de aanloop naar de Grand Prix van Australië raakte een medewerker van McLaren besmet met het coronavirus en naar aanleiding daarvan werden nog vijftien collega’s twee weken in quarantaine geplaatst, om te garanderen dat zij niet niet besmet waren. Andere medewerkers, onder wie racedirecteur Andrea Stella, bleven ook in Melbourne ter ondersteuning van de collega’s die in zelf-isolatie op hun hotelkamers zaten.

Deze periode van twee weken is echter voorbij. De Australische autoriteiten hadden geen zorgen meer dat het personeel het virus met zich meedroeg en daardoor konden de teamleden eerder deze week beginnen aan de terugreis naar Groot-Brittannië. McLaren kondigt in een statement aan dat ze daar op woensdagavond zijn aangekomen. “Wij zijn blij dat we kunnen bevestigen dat al het teampersoneel, dat in zelf-isolatie zat in Melbourne evenals het management dat bij ze bleef, sinds gisteravond veilig thuis zijn teruggekeerd.”

Na de positieve coronatest van één van haar medewerkers trok McLaren zich terug uit de Grand Prix van Australië, wat uiteindelijk de aanleiding vormde voor de Formule 1 om de race op het laatste moment af te gelasten. Terugkijkend op dat besluit vindt McLaren CEO Zak Brown dat het juiste besluit is genomen. “Hoewel we allemaal racers zijn en uitkeken om de baan op te gaan, was dit een makkelijk besluit. Het beschermen van het welzijn van ons team heeft altijd de hoogste prioriteit. We hebben de plicht om te zorgen voor onze mensen, fans en verdere betrokkenen in de F1, en dat is waarom we de Formule 1 en de FIA donderdagavond ingelicht hebben over onze terugtrekking, nadat we hoorden dat een teamlid positief getest was.”