McLaren F1-personeel uit quarantaine, mag terug naar Engeland

McLaren trok zich voorafgaand aan de seizoensopener terug toen er een teamlid besmet bleek met het coronavirus. Nog eens veertien teamleden werden in zelfisolatie geplaatst en moesten veertien dagen in Melbourne blijven. Enkele kopstukken van de formatie boden vrijwillig aan om samen met de geïsoleerde teamleden achter te blijven terwijl de rest gewoon naar huis mocht vliegen. Nog eens zeven teamleden werden vervolgens getest op het coronavirus, maar zij werden allemaal negatief bevonden.

Teambaas Andreas Seidl maakte het nieuws dinsdagavond bekend: “Het gaat goed met ze, ik ben nog een paar extra dagen gebleven en er zijn daar nog een paar senior teamleden aanwezig. Alle teamleden die uit voorzorg getest zijn, werden negatief bevonden en dat is fantastisch nieuws. De persoon die wel besmet was voelt zich inmiddels weer goed en we kijken ernaar uit om iedereen deze week weer in het Verenigd Koninkrijk te verwelkomen.”

Volgens McLaren Racing CEO Zak Brown was het de juiste beslissing om na de positieve test niet in actie te komen in Melbourne: “We zijn allemaal racers en komen graag in actie, maar dit was een eenvoudige beslissing. Het beschermen van het welzijn van ons team is altijd de grootste prioriteit. We hebben de plicht om voor onze mensen, de fans en andere stakeholders in de Formule 1 te zorgen. Daarom hebben we op donderdagavond, nadat een teamlid positief bevonden was, direct de knoop gehakt en de Formule 1 en FIA geïnformeerd over onze terugtrekking.”