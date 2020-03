Medewerkers McLaren testen negatief op coronavirus

De zeven maken deel uit van een groep van in totaal zestien medewerkers van McLaren die in Australië in quarantaine zitten. Een van hen bleek voor de Australische Grand Prix besmet te zijn geraakt. Hij werd onmiddellijk met veertien van zijn directe collega’s uit voorzorg in quarantaine geplaatst. Het team besloot daarop de openingsrace van het seizoen over te slaan.

De zestiende medewerker die ook in afzondering zit, kreeg afgelopen weekend voor vertrek naar Europa symptomen van het coronavirus. McLaren laat weten dat alle zestien teamleden – dus ook de besmette medewerker – in orde zijn en geen last hebben van symptomen. Wel moeten ze nog een week in Melbourne in quarantaine blijven. Ze worden bijgestaan door drie leden van het teammanagement onder wie Andrea Stella.