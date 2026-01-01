Verstappen-nieuws en analyses

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Valtteri Bottas ontkent dat hij zijn Cadillac-zitje voor F1 2027 kan verliezen



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



2 u



Valtteri Bottas ontkent dat hij zijn Cadillac-zitje voor F1 2027 kan verliezen





Franco Colapinto en George Russell slaan FP1 over bij F1 GP van Mexico



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



4 u



Franco Colapinto en George Russell slaan FP1 over bij F1 GP van Mexico





“Ik kon niet verdwijnen” - Oliver Bearman baalt van ‘krankzinnige’ straf voor botsing met Pierre Gasly



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



6 u



“Ik kon niet verdwijnen” - Oliver Bearman baalt van ‘krankzinnige’ straf voor botsing met Pierre Gasly





De fouten die Lewis Hamilton een podium kostten in de F1 GP van de VS



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



6 u



De fouten die Lewis Hamilton een podium kostten in de F1 GP van de VS





Het aspect van de GP van de VS 2026 dat als blauwdruk voor F1 2027 kan dienen



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



7 u



Het aspect van de GP van de VS 2026 dat als blauwdruk voor F1 2027 kan dienen





Toto Wolff wuift Russell-theorie van Helmut Marko weg: "Hij heeft nog steeds wat nodig is"



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



8 u



Toto Wolff wuift Russell-theorie van Helmut Marko weg: "Hij heeft nog steeds wat nodig is"





Red Bull onthult wanneer het twee belangrijke pijnpunten voor Verstappen en Hadjar kan aanpakken



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



11 u



Red Bull onthult wanneer het twee belangrijke pijnpunten voor Verstappen en Hadjar kan aanpakken





Juan Pablo Montoya zet vraagtekens bij F1-straf George Russell in GP van de Verenigde Staten



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



11 u



Juan Pablo Montoya zet vraagtekens bij F1-straf George Russell in GP van de Verenigde Staten





Waarom McLaren Oscar Piastri een teamorder gaf in F1 GP van de VS



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



Waarom McLaren Oscar Piastri een teamorder gaf in F1 GP van de VS





Waarom Kimi Antonelli zijn zege vanaf P19 op Monza niet als beste van dominant F1-seizoen 2026 ziet



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



Waarom Kimi Antonelli zijn zege vanaf P19 op Monza niet als beste van dominant F1-seizoen 2026 ziet





Franco Colapinto reageert op controversiële opmerking van Jeremy Clarkson



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



Franco Colapinto reageert op controversiële opmerking van Jeremy Clarkson





Wie sliep vannacht het slechtst: Lando Norris



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



Wie sliep vannacht het slechtst: Lando Norris

Trending

1.





Red Bull onthult wanneer het twee belangrijke pijnpunten voor Verstappen en Hadjar kan aanpakken



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



11 u



Red Bull onthult wanneer het twee belangrijke pijnpunten voor Verstappen en Hadjar kan aanpakken

2.





Ducati: “Marc Marquez vraagt om garanties voor Qatar, terwijl anderen zwijgen”



MotoGP



MotoGP



GP van Australië



9 u



Ducati: “Marc Marquez vraagt om garanties voor Qatar, terwijl anderen zwijgen”

3.





Toto Wolff wuift Russell-theorie van Helmut Marko weg: "Hij heeft nog steeds wat nodig is"



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



8 u



Toto Wolff wuift Russell-theorie van Helmut Marko weg: "Hij heeft nog steeds wat nodig is"

4.





De fouten die Lewis Hamilton een podium kostten in de F1 GP van de VS



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



6 u



De fouten die Lewis Hamilton een podium kostten in de F1 GP van de VS

5.





Valtteri Bottas ontkent dat hij zijn Cadillac-zitje voor F1 2027 kan verliezen



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



2 u



Valtteri Bottas ontkent dat hij zijn Cadillac-zitje voor F1 2027 kan verliezen





Russell haalt schouders op over strijd om P2 in F1-kampioenschap na lastige GP van de VS



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



Russell haalt schouders op over strijd om P2 in F1-kampioenschap na lastige GP van de VS





F1 tijdschema Mexico 2026: Alle tijden van de GP van Mexico



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



1 d



F1 tijdschema Mexico 2026: Alle tijden van de GP van Mexico





Winnaars en verliezers van de Grand Prix van de Verenigde Staten



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



Winnaars en verliezers van de Grand Prix van de Verenigde Staten





Fernando Alonso haalt uit naar rijgedrag in onderste helft van F1-grid



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



Fernando Alonso haalt uit naar rijgedrag in onderste helft van F1-grid





Wie heeft vannacht het best geslapen: Liam Lawson



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



Wie heeft vannacht het best geslapen: Liam Lawson





F1-update: Verstappen baalt van problemen, vreemd Red Bull- en Aston Martin-gerucht genuanceerd



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



F1-update: Verstappen baalt van problemen, vreemd Red Bull- en Aston Martin-gerucht genuanceerd





Max Verstappen ziet twee terugkerende problemen bij Red Bull: "Misschien in codetaal communiceren"



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



Max Verstappen ziet twee terugkerende problemen bij Red Bull: "Misschien in codetaal communiceren"





Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette





George Russell tast in het duister over gebrek aan tempo in F1 GP van de VS ondanks vernieuwde W17



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



George Russell tast in het duister over gebrek aan tempo in F1 GP van de VS ondanks vernieuwde W17





Hoe kan Kimi Antonelli F1-wereldkampioen worden in Mexico?



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



Hoe kan Kimi Antonelli F1-wereldkampioen worden in Mexico?





Alle uitslagen en standen van de Grand Prix van de Verenigde Staten F1 2026



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



Alle uitslagen en standen van de Grand Prix van de Verenigde Staten F1 2026





Vijf snelle conclusies uit de GP van de Verenigde Staten



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



Vijf snelle conclusies uit de GP van de Verenigde Staten

Nieuwste videos





F1-update: Verstappen baalt van problemen, het vreemde Red Bull- en Aston Martin-gerucht genuanceerd



Formule 1



15:04



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



F1-update: Verstappen baalt van problemen, het vreemde Red Bull- en Aston Martin-gerucht genuanceerd





F1-update: Max Verstappen reageert op COTA-baas over hobbels, waardoor zakte Ferrari ineens zo weg?



Formule 1



12:02



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



2 d



F1-update: Max Verstappen reageert op COTA-baas over hobbels, waardoor zakte Ferrari ineens zo weg?





F1-update: Red Bull benoemt twee speerpunten na hoopgevende start Max Verstappen in Austin



Formule 1



12:49



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



3 d



F1-update: Red Bull benoemt twee speerpunten na hoopgevende start Max Verstappen in Austin





F1 GP van de Verenigde Staten: Kimi Antonelli wint dominant, maar pakt titel nog niet



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



F1 GP van de Verenigde Staten: Kimi Antonelli wint dominant, maar pakt titel nog niet





F1 Grand Prix Austin live: Antonelli wint voor Leclerc en Verstappen - kampioenschap gaat naar Mexico



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



2 d



F1 Grand Prix Austin live: Antonelli wint voor Leclerc en Verstappen - kampioenschap gaat naar Mexico





Leclerc over Ferrari-zorgen: 'We weten welke grens we niet moeten overschrijden'



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



2 d



Leclerc over Ferrari-zorgen: 'We weten welke grens we niet moeten overschrijden'





Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



2 d



Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten





Binnen in COTA's Turn 1-clubhouse en de plannen voor een tweede circuit



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



2 d



Binnen in COTA's Turn 1-clubhouse en de plannen voor een tweede circuit





Max Verstappen tast in het duister over Q3, maar Austin wel tekenend voor Red Bull-progressie



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



2 d



Max Verstappen tast in het duister over Q3, maar Austin wel tekenend voor Red Bull-progressie





F1-update: Verstappen komt met rigoureus voorstel in Austin, waardoor zakte Ferrari zo weg?



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



2 d



F1-update: Verstappen komt met rigoureus voorstel in Austin, waardoor zakte Ferrari zo weg?





Verstappen reageert op COTA-baas: "Hij mag in mijn auto rijden, na vijf ronden kan hij niet meer lopen"



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



2 d



Verstappen reageert op COTA-baas: "Hij mag in mijn auto rijden, na vijf ronden kan hij niet meer lopen"





Kimi Antonelli verrast met pole in Austin: "Eindelijk zien we resultaat"



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



2 d



Kimi Antonelli verrast met pole in Austin: "Eindelijk zien we resultaat"





Waarom Ferrari de verwachtingen niet waarmaakte in de kwalificatie voor de GP van de Verenigde Staten



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



2 d



Waarom Ferrari de verwachtingen niet waarmaakte in de kwalificatie voor de GP van de Verenigde Staten





Lando Norris baalt van 'zeer slechte' kwalificatie voor F1 GP Verenigde Staten



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



2 d



Lando Norris baalt van 'zeer slechte' kwalificatie voor F1 GP Verenigde Staten





De startopstelling voor de Grand Prix van de Verenigde Staten F1 2026



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



2 d



De startopstelling voor de Grand Prix van de Verenigde Staten F1 2026

Nieuwste videos





F1-update: Verstappen baalt van problemen, het vreemde Red Bull- en Aston Martin-gerucht genuanceerd



Formule 1



15:04



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



F1-update: Verstappen baalt van problemen, het vreemde Red Bull- en Aston Martin-gerucht genuanceerd





F1-update: Max Verstappen reageert op COTA-baas over hobbels, waardoor zakte Ferrari ineens zo weg?



Formule 1



12:02



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



2 d



F1-update: Max Verstappen reageert op COTA-baas over hobbels, waardoor zakte Ferrari ineens zo weg?





F1-update: Red Bull benoemt twee speerpunten na hoopgevende start Max Verstappen in Austin



Formule 1



12:49



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



3 d



F1-update: Red Bull benoemt twee speerpunten na hoopgevende start Max Verstappen in Austin





Hoe laat begint de F1-race in Austin vandaag?



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



2 d



Hoe laat begint de F1-race in Austin vandaag?





F1 GP Verenigde Staten: Kimi Antonelli pakt pole, Verstappen tweede



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



2 d



F1 GP Verenigde Staten: Kimi Antonelli pakt pole, Verstappen tweede





F1 GP Verenigde Staten: Lewis Hamilton nipt sneller dan Max Verstappen in VT3



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



3 d



F1 GP Verenigde Staten: Lewis Hamilton nipt sneller dan Max Verstappen in VT3





Het onverwachte probleem waar Honda ondanks de power unit-upgrades tegenaan is gelopen



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



3 d



Het onverwachte probleem waar Honda ondanks de power unit-upgrades tegenaan is gelopen





Waarom Cadillac F1-teambaas nieuwe speculatie voedde door rijdersvraag te ontwijken



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



3 d



Waarom Cadillac F1-teambaas nieuwe speculatie voedde door rijdersvraag te ontwijken





"Gewoon onbestuurbaar" – Hadjar zoekt antwoorden na "enorme" worsteling met de Red Bull



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



3 d



"Gewoon onbestuurbaar" – Hadjar zoekt antwoorden na "enorme" worsteling met de Red Bull





F1-update: Verstappen spreekt van positieve start in Austin, Hadjar noemt auto juist "een ramp"



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



3 d



F1-update: Verstappen spreekt van positieve start in Austin, Hadjar noemt auto juist "een ramp"





Antonelli ziet Mercedes stap vooruit zetten met updates in Austin



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



3 d



Antonelli ziet Mercedes stap vooruit zetten met updates in Austin





Red Bull benoemt twee speerpunten na Max Verstappens hoopgevende start in Austin



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



3 d



Red Bull benoemt twee speerpunten na Max Verstappens hoopgevende start in Austin





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



3 d



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026





"We lopen gewoon een stap achter" - wat McLaren met de laatste upgrades van 2026 probeert op te lossen



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



3 d



"We lopen gewoon een stap achter" - wat McLaren met de laatste upgrades van 2026 probeert op te lossen





Leclerc sluit perfecte vrijdag af met snelste tijd in VT2 voor GP van de Verenigde Staten



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



3 d



Leclerc sluit perfecte vrijdag af met snelste tijd in VT2 voor GP van de Verenigde Staten

Nieuwste videos





F1-update: Verstappen baalt van problemen, het vreemde Red Bull- en Aston Martin-gerucht genuanceerd



Formule 1



15:04



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



F1-update: Verstappen baalt van problemen, het vreemde Red Bull- en Aston Martin-gerucht genuanceerd





F1-update: Max Verstappen reageert op COTA-baas over hobbels, waardoor zakte Ferrari ineens zo weg?



Formule 1



12:02



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



2 d



F1-update: Max Verstappen reageert op COTA-baas over hobbels, waardoor zakte Ferrari ineens zo weg?





F1-update: Red Bull benoemt twee speerpunten na hoopgevende start Max Verstappen in Austin



Formule 1



12:49



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



3 d



F1-update: Red Bull benoemt twee speerpunten na hoopgevende start Max Verstappen in Austin





Leclerc verwacht geen F1-race te missen rond geboorte eerste kind



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



4 d



Leclerc verwacht geen F1-race te missen rond geboorte eerste kind





Ferrari's updatepakket voor GP VS levert 'minder dan een tiende' op



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



4 d



Ferrari's updatepakket voor GP VS levert 'minder dan een tiende' op





F1 GP van de Verenigde Staten: Charles Leclerc nipt sneller dan Max Verstappen in VT1



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



4 d



F1 GP van de Verenigde Staten: Charles Leclerc nipt sneller dan Max Verstappen in VT1





Fans uit hun dak als Daniel Ricciardo Liam Lawson steunt bij optreden in Austin



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



4 d



Fans uit hun dak als Daniel Ricciardo Liam Lawson steunt bij optreden in Austin





Lewis Hamilton: Kimi Antonelli ‘verdient het om kampioen te worden’



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



4 d



Lewis Hamilton: Kimi Antonelli ‘verdient het om kampioen te worden’





Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



4 d



Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is





Alonso steunt IndyCar-race in Barcelona, maar waarschuwt voor verdere wereldwijde uitbreiding



IndyCar



Indy IndyCar 4 d



Alonso steunt IndyCar-race in Barcelona, maar waarschuwt voor verdere wereldwijde uitbreiding





George Russell: F1-seizoen 2026 test van "karakter en veerkracht"



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



4 d



George Russell: F1-seizoen 2026 test van "karakter en veerkracht"





Waarom Oliver Bearman en Rafael Camara nu strijden om de volgende vrije Ferrari-stoel



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



4 d



Waarom Oliver Bearman en Rafael Camara nu strijden om de volgende vrije Ferrari-stoel





Leclerc noemt Ferrari-claim Hadjar over Verstappen 'onzin'



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



4 d



Leclerc noemt Ferrari-claim Hadjar over Verstappen 'onzin'





George Russell reageert op Red Bull-simulatorclaim van Christian Horner



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



4 d



George Russell reageert op Red Bull-simulatorclaim van Christian Horner





Colapinto spreekt zich uit na online haat tegen Alpine F1-medewerkers



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



4 d



Colapinto spreekt zich uit na online haat tegen Alpine F1-medewerkers

Nieuwste videos





F1-update: Verstappen baalt van problemen, het vreemde Red Bull- en Aston Martin-gerucht genuanceerd



Formule 1



15:04



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



F1-update: Verstappen baalt van problemen, het vreemde Red Bull- en Aston Martin-gerucht genuanceerd





F1-update: Max Verstappen reageert op COTA-baas over hobbels, waardoor zakte Ferrari ineens zo weg?



Formule 1



12:02



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



2 d



F1-update: Max Verstappen reageert op COTA-baas over hobbels, waardoor zakte Ferrari ineens zo weg?





F1-update: Red Bull benoemt twee speerpunten na hoopgevende start Max Verstappen in Austin



Formule 1



12:49



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



3 d



F1-update: Red Bull benoemt twee speerpunten na hoopgevende start Max Verstappen in Austin

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