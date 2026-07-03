De remschade die Norris trof in de sprintkwalificatie van de F1 Britse GP

McLaren’s verwachtingen in aanloop naar de Britse Grand Prix waren nooit bijzonder hoog met zijn aerodynamisch minder efficiënte MCL40. De formatie uit Woking loopt achter op het gebied van luchtweerstand en energiemanagement ten opzichte van zijn vooraanstaande rivalen - Mercedes, Ferrari en Red Bull - en rijdt ook nog niet met de nieuwe Mercedes-powerunit die de Silver Arrows voor zichzelf en klantenteams heeft geïntroduceerd.

Silverstone stond dus al te boek als een lastig circuit voor de regerend constructeurskampioen en het kwam niet als een verrassing toen McLaren in de eerste vrije training ver van de strijd verwijderd was: Oscar Piastri en Lando Norris zaten respectievelijk 0.887s en 1.028s achter de richttijd van Lewis Hamilton, op de vijfde en zevende plaats. Ook in de sprintkwalificatie verbeterde het niet drastisch, want Norris werd zesde met Piastri als zevende, al zaten ze dichter bij de poletijd van de zevenvoudig wereldkampioen met een achterstand van drie tienden.

Wat de zaken echter duidelijk niet hielp, was dat Norris schade opliep aan de remduct aan de voorkant, wat leidde tot een wissel van de neus voor de regerend wereldkampioen en hem duidelijk op achterstand zette richting SQ3.

“Het was behoorlijk veel meer dan ik dacht, want pas in de laatste ronde wisten we het te repareren,” zei Norris. “De jongens hebben goed werk geleverd om het voor de laatste run te repareren, maar de auto was gewoon compleet anders en weer veel beter.

“Dus het is gewoon: als ik het grootste deel behoorlijk dramatisch ben, en gewoon geluk heb dat we het wisten te repareren, want het voelde als een compleet andere auto. Maar tegen de tijd dat ik het gevoel had voor de laatste ronde, voelde het alsof ik gewoon veel meer had kunnen pushen.

“Dus vandaag een beetje ongelukkig, maar ik denk ook dat de snelheid er nog steeds was, of ongeveer daar in de buurt.”

Lando Norris, McLaren Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Hoewel de schade zijn voorbereiding richting de laatste sessie zou hebben beïnvloed, eindigde de McLaren-coureur alsnog op de plek die grotendeels van hem werd verwacht. Het betekent dat hij de derde startrij zal delen met Mercedes-titelkandidaat George Russell, van wie Norris verwacht dat hij in de verkorte race van zaterdag te sterk voor hem zal zijn.

In plaats daarvan kijkt hij naar Red Bull’s Max Verstappen, die als derde start, als de coureur met wie hij mogelijk kan vechten, aangezien de dominante formatie Mercedes en dichtstbijzijnde uitdager Ferrari te veel snelheid zouden moeten hebben.

“Misschien kunnen we mogelijk met de Red Bull concurreren, maar de Mercedes van George is duidelijk gewoon een stuk sneller,” zei Norris, met Russells teamgenoot Kimi Antonelli op de tweede plaats en de zuster-Ferrari van Charles Leclerc op de vierde.

“Dus vechten tegen zo’n veel snellere auto gaat moeilijk worden, maar je weet het nooit. Ik was aan het eind denk ik tevredener, ik moet gewoon een paar dingen begrijpen en zien wat we richting morgen kunnen verbeteren.”

Piastri had na de sprintkwalificatie een vergelijkbaar gevoel van teleurstelling en zei dat hij “min of meer” eindigde waar hij verwachtte. Dat is vooral teleurstellend voor de 25-jarige, die vierde staat in het kampioenschap, omdat hij het gevoel had dat hij zijn resultaat had gemaximaliseerd.

“Na de training zagen we er behoorlijk langzaam uit,” zei Piastri, die de vierde startrij deelt met Red Bull’s Isack Hadjar. “Dus het is ongeveer waar we dachten te staan. Ik denk, om eerlijk te zijn, waarschijnlijk dichter bij dat volgende groepje achter Kimi en Lewis. Dus ja, eerlijk gezegd een lastige dag.

“Ik had het gevoel dat ik er vandaag echt bovenop zat en de snelheid niet had. Dus dat is een beetje jammer, maar we proberen het morgen opnieuw."