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Verstappen prijst de vooruitgang van Red Bull in Oostenrijk, betreurt problemen met de auto halverwege de race

Max Verstappen zegt dat een probleem met de auto hem ervan weerhield een echte aanval op de overwinning tegen George Russell te doen in de Grand Prix van Oostenrijk in de Formule 1

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Red Bulls Max Verstappen zegt dat het bevredigend was om eindelijk mee te doen in de strijd om de overwinning bij de Oostenrijkse Grand Prix van Formula 1, terwijl hij de problemen met de auto toelichtte die hem ervan weerhielden de strijd aan te gaan met winnaar George Russell.

In een grondig herziene Red Bull RB22 maakten Verstappen en zijn team een veel competitievere indruk tijdens de thuisrace van het team in Oostenrijk, waarbij de viervoudig wereldkampioen op koers lag om als tweede of derde te kwalificeren achter polesitter Russell, totdat een crash in de voorlaatste bocht hem op de vijfde plaats hield.

Maar Verstappen herstelde zich in de race en ging de strijd aan met de leidende Mercedes-auto's. Nadat hij Ferrari's Lewis Hamilton had ingehaald in een langdurig wiel-aan-wielgevecht, kon Verstappen druk zetten op Russell, wat de Brit ertoe aanzette zijn laatste pitstop te vervroegen om te voorkomen dat hij door Red Bull zou worden undercut.

Verstappen stelde zijn laatste stop uit om een bandenvoordeel op te bouwen, maar verloor daarbij te veel tijd om aan het einde van de race over 71 ronden nog een echte uitdaging te vormen.

Handlingproblemen met de achteras van zijn auto speelden verder een rol waardoor hij niet volledig kon pushen voor zijn eerste zege van het seizoen, al was de Nederlander nog steeds tevreden met zijn beste resultaat van 2026 en zijn tweede podium van de campagne.

"Wat bevredigend was, is dat dit de eerste keer was dat ik het gevoel had dat ik echt voor de overwinning kon vechten," zei Verstappen.

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"In de eerste helft van de race waren we competitiever, want om wat voor reden dan ook voelde er in de tweede helft iets niet goed aan de achterkant van de auto. Alles was gewoon extreem moeilijk door hobbels, kerbstones, tractie - het was gewoon helemaal weg.

"Dat is een beetje jammer, maar om zo dicht bij een overwinning te zijn, vind ik een geweldige inspanning van het team. Ze hebben echt hard gewerkt om deze upgrades hier op de auto te krijgen en dit is de eerste keer in de race dat ik me echt competitief voelde en wat meer kon pushen."

Destijds vertelde Verstappen zijn race-ingenieur Gianpiero Lambiase over de radio dat langer buiten blijven voor zijn laatste pitstop "niet de juiste keuze" was, en achteraf was hij niet van gedachten veranderd.

"Ik denk wel dat ik het degradatie[voordeel] had ten opzichte van George, maar ik wist ook dat het een heel lange stint tot het einde zou worden," legde hij uit.

"Ik had persoonlijk het gevoel dat ik tijdens de ronden dat ik buiten bleef waarschijnlijk iets te veel verloor vergeleken met wat ik terugwon met die extra ronden op nieuwe banden.

"Maar dat is nu makkelijk gezegd. We hadden eerlijk gezegd nog steeds een heel goede race. Het is een behoorlijk lange weg geweest om hier [op het podium] te staan en een echte kans erop te hebben. Dat is al [positief]."

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