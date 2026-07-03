Dit is de startopstelling voor de sprint van de F1 Britse GP 2026
Lewis Hamilton zette de snelste tijd neer in de sprintkwalificatie bij de F1 Britse GP. Dit is de voorlopige startopstelling, in afwachting van de definitieve validatie door de FIA
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1
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2
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Kimi Antonelli
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3
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Max Verstappen
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4
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5
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6
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7
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8
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Isack Hadjar
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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17
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Oliver Bearman
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18
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Esteban Ocon
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19
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Sergio Pérez
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20
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Valtteri Bottas
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21
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Fernando Alonso
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22
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Lance Stroll
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