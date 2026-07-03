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Dit is de startopstelling voor de sprint van de F1 Britse GP 2026

Lewis Hamilton zette de snelste tijd neer in de sprintkwalificatie bij de F1 Britse GP. Dit is de voorlopige startopstelling, in afwachting van de definitieve validatie door de FIA

Fabien Gaillard
Gepubliceerd:
Lewis Hamilton, Ferrari

1

Lewis Hamilton
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

Kimi Antonelli
(Mercedes)

3

Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

Charles Leclerc
(Ferrari)

5

George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

Lando Norris
(McLaren)

7

Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

Isack Hadjar
(Red Bull)

9

Liam Lawson
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

Arvid Lindblad
(Racing Bulls)

11

Pierre Gasly
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

Gabriel Bortoleto
(Audi)

13

Nico Hülkenberg
(Audi)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

Franco Colapinto
(Alpine)

15

Carlos Sainz
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

Alexander Albon
(Williams)

17

Oliver Bearman
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

Esteban Ocon
(Haas)

19

Sergio Pérez
(Cadillac)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

Valtteri Bottas
(Cadillac)

21

Fernando Alonso
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

Lance Stroll
(Aston Martin)
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