Lewis Hamilton pakt F1-sprintpole voor Britse Grand Prix, Max Verstappen derde

De zevenvoudig wereldkampioen veroverde op Silverstone de poleposition voor de sprintrace door zijn opvolger bij Mercedes, Kimi Antonelli, af te troeven.

Tijdens de allesbeslissende run op de zachte banden zette Antonelli aanvankelijk de snelste tijd neer, maar Hamilton dook daar met slechts 0,011 seconde onder en pakte zo zijn eerste sprintpole sinds de Grand Prix van China vorig jaar.

Hamilton noteerde een tijd van 1.28.376 en was daarmee drie tienden sneller dan Max Verstappen, die zich in de Red Bull als derde kwalificeerde. De Nederlander verwees Charles Leclerc nipt naar de vierde plaats.

Mercedes-coureur George Russell kende een lastige SQ3-sessie. Hij verloor in de eerste sector van Silverstone al twee tienden en moest uiteindelijk genoegen nemen met de vijfde startpositie.

Zoals voorafgaand aan het weekend al werd verwacht, kwam McLaren ten opzichte van Mercedes en Ferrari tekort met een aerodynamisch minder efficiënte auto. Lando Norris en Oscar Piastri kwalificeerden zich als zesde en zevende.

Lando Norris took sixth in qualifying for Saturday's sprint Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Isack Hadjar eindigde als negende in de tweede Red Bull, terwijl Racing Bulls de sterke vorm van de afgelopen weken voortzette door met beide auto's SQ3 te halen. Liam Lawson en Arvid Lindblad maakten de top tien compleet.

Hamilton voerde ook tijdens SQ2, de sessie die werd verreden op de mediumbanden van Pirelli, de tijdenlijst aan, voor Antonelli. Norris, winnaar van de Britse Grand Prix van vorig jaar, ontsnapte aan uitschakeling door zich als tiende en laatste voor SQ3 te plaatsen, ternauwernood voor Pierre Gasly.

Na een moeizaam weekend in Oostenrijk liet Alpine verbetering zien, al was dat dus niet genoeg om Gasly verder dan de elfde plaats te brengen. Achter hem eindigden het Audi-duo Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg. Franco Colapinto werd veertiende in de tweede Alpine, voor de twee Williams-coureurs Carlos Sainz en Alexander Albon.

In SQ1 kwamen de topcoureurs geen moment echt in de problemen, al was Norris met de tiende tijd allerminst overtuigend, waarmee hij al een voorbode gaf van wat uiteindelijk een lastige sessie voor de regerend wereldkampioen zou worden.

Achterin het veld wist Williams zich met beide auto's te plaatsen voor SQ2. Sainz hield Oliver Bearman met slechts 0,010 seconde achter zich en pakte daarmee de zestiende en laatste plek die recht gaf op een vervolg. Beide Haas-coureurs werden uitgeschakeld, met Esteban Ocon als negentiende, gevolgd door beide Cadillac-coureurs en de twee Aston Martin-rijders.

F1 British GP: Sprint qualifying results